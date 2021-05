Il centrosinistra sceglie il suo candidato 

Sfida a quattro nel centrosinistra per scegliere il candidato a sindaco che guiderà la coalizione per tentare la conquista del Municipio. Senza l’incubo Covid la città avrebbe già scelto il primo cittadino, ma mai come quest’anno il rinvio del voto all'autunno è stato accolto con un sospiro di sollievo più forte del maestrale che in questi giorni soffia sulla città mineraria.

Il centrosinistra

Il motivo è presto detto: nessuna coalizione ha trovato il nome giusto da proporre agli elettori e non è nemmeno ben chiaro quante e quali siano le coalizioni. Fatto salvo, appunto, il centrosinistra dove, escludendo l’incognita del Movimento 5 Stelle (correrà da solo o con chi?) tre giorni fa è stato lanciato il sondaggio sui nomi in campo.

Dovevano essere cinque ma da qualche giorno, con la rinuncia di Mauro Pistis, sono diventati quattro: Giacomo Guadagnini, Pietro Morittu, Elisabetta Fois e Luca Pizzuto. «Già in novembre avevo detto di essere o completamente a disposizione per mettermi al lavoro in questa campagna elettorale per le prossime elezioni comunali e di essere disponibile a candidarmi anche come sindaco – ha spiegato nei giorni scorsi Pistis – ora essendo venute meno oggettivamente le condizioni per la partecipazione nel sondaggio per la scelta del sindaco, per nuovi impegni professionali e personali, confermo la mia disponibilità per mettermi al lavoro in questa campagna elettorale in quel ruolo che sarà ritenuto opportuno». Il sondaggio è partito tre giorni fa e si concluderà alla fine della settimana: «Darà un’indicazione forte sull’orientamento dell’elettorato – spiega il segretario provinciale del Pd Daniele Reginali – intanto continuiamo a lavorare sul programma».

Il centrodestra

Ci sarà con grande probabilità anche un successivo sondaggio visto che il campione di elettori scelto, oltre a dare un giudizio sulla situazione attuale della città, sull’amministrazione uscente e sull’ipotetico candidato a sindaco, deve anche esprimersi sui nomi degli ipotetici avversari. Il punto è che nessuno ne conosce i nomi. L’idea della coalizione trasversale lanciata dal consigliere regionale del Psd’Az Fabio Usai resta, ma al momento non si sa ancora chi dovrebbe guidarla né quanti esponenti dei diversi partiti che hanno partecipato (e stanno partecipando) ai vari incontri saranno davvero disposti a “togliersi la maglia”: la conditio sine qua non per entrare in questa coalizione è, infatti, quella di rinunciare ai simboli. Una condizione che non tutti sono disposti ad accettare. Monica Atzori, coordinatrice locale della Lega, anche nei giorni scorsi ha confermato che il suo partito correrà con il proprio simbolo («Occorre presentarsi agli elettori con proposte concrete e con la massima trasparenza», ha detto) e che così faranno tutti gli alleati con i quali la Lega si unirà in un’ipotetica coalizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA