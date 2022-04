Il Centrosinistra lancia la sfida 

A due settimane esatte di distanza dalla presentazione della sua squadra, il candidato sindaco del Centrosinistra Efisio Sanna è pronto a condividere la bozza del programma elettorale. «La versione definitiva - puntualizza - sarà il frutto di un approfondito e costante confronto con gli elettori che partirà subito dopo Pasqua». L’agenda è già fitta di appuntamenti: il 20 con i sindacati, il 22 con il mondo delle imprese e delle cooperative e nei giorni a seguire con associazioni e organizzazioni datoriali. Parola d’ordine partecipazione, ribadisce più volte l’aspirante primo cittadino che, in caso di elezione, metterebbe la verifica semestrale dell’attuazione del programma in cima alla sua politica amministrativa.

Il nome della coalizione è il punto di partenza: “Oristano più”, da declinare attraverso otto macro argomenti con il contributo dei cittadini.

I contenuti

Sette concetti compongono l’indice del libro delle idee messo a punto in questa prima fase: l’ottava è una pagina bianca intitolata “Oristano più tua”. «Vorremmo davvero che la città fosse di tutti e che tutti possano trovare dentro il programma di governo un pezzetto delle proprie aspirazioni, delle soluzioni, delle attenzioni desiderate e delle tante sensibilità», spiega Sanna.

Giovani e anziani

Il coinvolgimento dei giovani sarà uno degli obiettivi principali. «L’immobile ex Telecom, nella centralissima piazza Eleonora - afferma il candidato sindaco - potrebbe trasformarsi in un centro di aggregazione, un laboratorio territoriale per l’occupabilità e l’imprenditorialità. Dobbiamo restituire la città a ragazzi e bambini attraverso nuovi spazi e un sistema infrastrutturale di servizi». Il palazzo ex Enel, nei pressi dell’Arcivescovado, invece, potrebbe ospitare un albergo per gli anziani, una struttura accogliente, di socializzazione.

Decoro e efficienza

Un programma che guarda al futuro, senza tralasciare le criticità quotidiane, mettendo al centro di ogni iniziativa la concertazione con organizzazioni sindacali e associazioni di categoria. «Oristano più decorosa è un altro dei punti fondamentali - spiega Efisio Sanna - la cura dei percorsi pedonali e dei marciapiedi è una priorità per rendere la città più vivibile e soprattutto alla portata di bambini e disabili». Una pianificazione urbanistica a misura di persone e non di cose con un consumo del suolo limitato. Per il centrosinistra è essenziale rendere la città più giusta e più efficiente: nel primo caso offrendo pari opportunità e stessi servizi nelle borgate e nelle frazioni, nel secondo dando nuove energie alla struttura comunale attraverso l’assunzione di giovani che sappiano gestire i progetti di rilancio.

Nomi e liste

Nel quartier generale di via Garibaldi, alla presentazione della prima stesura del progetto, c’erano anche i rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Sanna: il segretario cittadino del Partito Democratico, Alberto Boasso, il consigliere comunale Francesco Federico, a capo della lista Oristano Democratica e Possibile, il socialista Francesco Cabras, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas e il segretario di Articolo Uno Bruno Palmas.

