Il centrosinistra invoca l’unità 

In politica, si sa, nulla è definitivo e non esiste lacerazione che non possa essere ricucita. Così sembra essere per il centrosinistra oristanese che, dopo la brusca frenata nelle trattative e l’abbandono del tavolo da parte di Articolo 1 e Sinistra Italiana, lancia segnali distensivi. Tutti invocano l’unità e anche se il passo ufficiale ancora nessuno l’ha fatto, la sensazione è che al prossimo vertice, convocato per inizio settimana, i partecipanti possano essere più dei tre che mercoledì scorso hanno animato la riunione nella sede di via Canepa. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Socialisti lasciano aperta la porta. «In realtà non è mai stata chiusa - precisa il grillino Alessandro Solinas - i margini di discussione restano ampi, anche se il tempo a disposizione è poco».

Il tavolo

La rottura sul documento proposto dal leader di Articolo 1, Bruno Palmas, che impegna la coalizione ad escludere dall’alleanza le forze politiche che governano in Regione e Comune, non è totale. Anzi. I tre partiti sarebbero pronti a sottoscriverne uno “che recepisce, però, le sensibilità di tutto il tavolo” aggiunge il consigliere regionale pentastellato. D’altronde Solinas nega qualsiasi interlocuzione con sardisti e centro. «Il tavolo - afferma - è impostato in maniera inclusiva nei confronti di tutti i cittadini che vogliano lavorare in discontinuità con le forze che siedono oggi nella Giunta regionale e comunale». L’obiettivo, insomma, è ritrovare la coesione con Articolo 1 e Sinistra Italiana. Condizione fondamentale per poter contare anche su un altro contributo esterno, quello del consigliere indipendente Francesco Federico. Il suo progetto “Oristano Democratica e possibile”, già avviato da tempo, abbraccia il mondo del civismo e risponde perfettamente ai requisiti del tavolo di centrosinistra. Apprezzamenti erano stati espressi nei giorni scorsi anche da Bruno Palmas, ma l’ex Pd frena. «Siamo pronti a metterci in gioco - dice Federico - ma solo alla luce di una proposta unitaria, diversamente non presenteremo alcuna lista». Compito della politica, secondo il consigliere comunale di opposizione, è trovare soluzioni e superare le difficoltà. «Sono fiducioso - aggiunge - Oristano ha bisogno di una proposta forte e alternativa all’attuale amministrazione».

La sintesi

Il rebus delle alleanze, insomma, è ancora tutto da comporre. La prossima settimana si dovrebbe compiere qualche decisivo passo in avanti, almeno sui confini della coalizione, per poi passare al gradino successivo: il nome dell’aspirante primo cittadino. «Sarebbe un ottimo segnale uscire dal tavolo con un candidato unitario che incarni l’animo inclusivo della coalizione», osserva Alessandro Solinas. Ma qualora la sintesi non dovesse arrivare in tempi stretti, l’ipotesi primarie non è ancora da escludere.