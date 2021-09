«Il centrosinistra deve contare di più: serve un progetto» 

Occhiali, viso da ragazzino nonostante i 38 anni, Francesco Agus sembra il prototipo del nerd o del “secchione”, come un’era fa chiamavano i primi della classe. Consigliere regionale dei Progressisti, già alla sua seconda legislatura, è l’idea che trasmette a chi lo ascolta nei dibattiti in aula o nelle interviste: impossibile trovarlo impreparato. «Ma no, non ero affatto un secchione», replica sorridendo, «forse lo sono diventato adesso».

In che senso?

«Prima di andare in consiglio o in commissione studio l’argomento, non partecipo solo con la presenza. Preparo i miei interventi mentre noto che molti miei colleghi non hanno la stessa solerzia. Oggi fare il consigliere comunale o regionale significa studiare, perché poi si devono prendere decisioni per la collettività e non lo si può fare a cuor leggero. Ecco, allora sì, sono un secchione».

Ma la sinistra è anche noiosa: perché ha questi problemi di comunicazione?

«Per comunicare bene bisogna essere convinti di quello che si dice. E per esserlo occorre un progetto serio, una visione. Ricordo quando dieci anni fa vincemmo le elezioni a Cagliari, tutti eravamo sicuri che la nostra proposta sarebbe stata capita e apprezzata. Oggi, probabilmente, non abbiamo più la stessa convinzione».

E gli altri vincono le elezioni.

«Certo, raccontando panzane, tipo l’euro a litro di latte, instillando la paura di un’invasione di migranti in Sardegna dove ci sarebbe da essere terrorizzati dal numero di emigrati sardi, di giovani con istruzione elevatissima che fuggono perché non hanno sbocchi lavorativi».

Evidentemente sono più credibili, non le pare?

«Solo in apparenza, i risultati di questi due anni e mezzo sono sotto gli occhi di tutti. In maggioranza hanno litigato, si sono spartiti incarichi e nomine, ma per il resto è il vuoto assoluto. Nelle Asl, solo per fare un esempio, ci sono ancora i commissari, e non voglio pensare che nel centrodestra non ci siano persone capaci di svolgere il ruolo di direttore generale».

Mancano due anni e mezzo al rinnovo del consiglio, in che modo vi state preparando?

«Intanto posso dire che stiamo consolidando la coalizione di centrosinistra. È la base su cui costruire il resto, ovvero un programma chiaro in grado di allargare le alleanze e di caratterizzarci».

È sempre politichese: chi sarà il leader da opporre a Christian Solinas?

«Prima dobbiamo creare i presupposti e un progetto, al leader si penserà dopo».

Ricandidereste Massimo Zedda?

«Massimo nel 2019 ha portato la croce. Sapeva che non avremmo vinto eppure ha accettato la sfida».

Ok, ma ora lo si potrebbe riproporre?

«Sì, non ho dubbi. Non credo, però, che lui ne abbia alcuna intenzione».

In definitiva mi sta dicendo che alternative a Solinas, almeno per il momento, non ce ne sono.

«No. Come opposizione ci stiamo organizzando in un mare di difficoltà. La gente non vede di buon occhio i partiti e lo stesso concetto di partito lo si ritiene superato. In tanti, troppi, hanno gettato la spugna. Non è facile, anche se io resto convinto che una buona fetta di popolazione vorrebbe che la sinistra contasse di più e facesse qualcosa di più per la gente».

Ci riuscirà?

«Spero di sì, perché stiamo vivendo il peggior periodo che la Sardegna abbia conosciuto nella sua storia con una giunta che si limita all’ordinario e si preoccupa solo di poltrone».

