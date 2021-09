«Il centrodestra sta con Morittu» 

Scende in campo con il sostegno di Articolo Uno, M5S, Pci e Psi. Rispolvera anche la falce e il martello, ma giura che non è un’operazione-nostalgia per catturare i voti di vecchi militanti comunisti e socialisti in quella che è stata la città piu “rossa” di Sardegna. «Il Pci ha una sede a Carbonia, e come il Psi sostiene il nostro progetto», taglia corto Luca Pizzuto, educatore di 38 anni, candidato alla carica di sindaco nelle amministrative di ottobre. Giovane, ma con un curriculum politico di tutto rispetto: è stato assessore provinciale con Tore Cherchi e consigliere regionale con Francesco Pigliaru. Per conquistare il Municipio si è alleato con il M5S dopo aver fatto un’opposizione esterna (Articolo Uno non era presente in Consiglio comunale) per cinque anni.

Come mai questa alleanza?

«La nostra è una scelta di discontinuità rispetto al passato, in particolare alle amministrazioni che hanno governato la città negli ultimi dieci anni».

Perché avete rotto col Pd?

«Non abbiamo condiviso l’idea del Pd di aprire al centrodestra, in particolare al Psd’Az».

Pietro Morittu dice che non c’è alcun accordo.

«Basta guardare oltre Carbonia per capire che c’è un’alleanza strutturata in corso anche a livello regionale. Lo dimostra la nomina all’autorità portuale di Cagliari. Nel progetto che sostiene la candidatura di Pietro Morittu c’è tutto il centrodestra storico di Carbonia».

Ufficialmente la candidata è Daniela Garau.

«Bravissima persona, ma rappresenta la destra sovranista. Che è da arginare».

C’è anche la Lega?

«Una presenza pericolosa».

Cosa pensa di Paola Massidda?

«Ha pagato caro il prezzo dell’inesperienza e delle prime posizioni populiste del M5S. In ogni caso credo che chiunque vinca debba portare avanti le cose buone fatte da tutte le amministrazioni precedenti».

La sua candidatura a sindaco è stata ufficializzata l’ultimo momento. Ci sono stati problemi nelle trattative?

«No. Non era un problema di nomi. Ci interessava puntare su un progetto all’insegna di creatività, decentramento, solidarietà e ascolto»

Se dovesse diventare sindaco quale sarà il primo provvedimento?

«Riunire con urgenza la conferenza socio sanitaria. Chiamerei l’assessore Mario Nieddu e il presidente Christian Solinas per metterli al corrente dei gravissime problemi della sanità nel territorio».

Lei ha votato la riforma Arru. Cosa non ha funzionato?

«Non è stata applicata. Quando noi eravamo in Regione c’erano certamente più servizi. L’attuale amministrazione regionale li sta decimando. La situazione è al collasso».

