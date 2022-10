Il centrodestra esulta: «Un ottimo Governo anche per la Sardegna» 

Ma i nomi dei ministri, vi piacciono? E durerà, il primo Governo a guida femminile della storia della Repubblica? L’abbiamo chiesto a diversi parlamentari sardi, dopo che la premier incaricata Giorgia Meloni ha ufficializzato la lista dei ministri nella sala stampa del Quirinale, al termine del colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E mentre la leader femminile di un Governo a trazione invece piuttosto maschile si appresta a giurare stamattina come primo ministro, il centrodestra si spertica in lodi, mentre l’opposizione - come richiede il gioco dei ruoli - arriccia il naso.

La maggioranza

Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna, è soddisfatto: «Dobbiamo essere felici perché è un Governo politico, ed è rivoluzionario che lo guidi una donna: questo la dice lunga sulla differenza tra chi chiacchiera sulla parità di genere e chi la applica. Noi non siamo», aggiunge Cappellacci, «un campo largo coeso sul no, ma uno schieramento che esiste da 25 anni. Ora, subito al lavoro sulle emergenze, a partire dalle bollette. Poi ci sono il rilancio dell’occupazione e la continuità territoriale: già oggi scriverò al ministro del Sud, nello Musumeci, siciliano e dunque isolano come noi, per chiedere collaborazione proprio sull’insularità». È contento anche Gianni Lampis, deputato azzurro: «È una lista di alto profilo istituzionale, proprio come la premier aveva promesso. Non abbiamo festeggiato la vittoria, volevamo iniziare subito a lavorare, tra l’altro, con una sarda: Marina Calderone. Siamo sicuri», aggiunge Lampis, «della collaborazione dei nostri alleati per governare bene il Paese». Sempre in Fratelli d’Italia, è entusiasta la coordinatrice regionale e senatrice Antonella Zedda: «Mi piace il profilo politico del Governo con gli innesti tecnici dal mondo delle professioni. Ci caratterizzano la velocità, la tenacia e la coerenza: la coalizione guidata da Fratelli d’Italia porterà a compimento cinque anni di Governo Meloni». Sul fronte della Lega, il deputato Dario Giagoni fa notare che «in 27 giorni c’è già la lista dei ministri, che daranno risposte alle emergenze. Questo Governo pragmatico piacerà e durerà nel tempo. In una famiglia sono normali le opinioni contrastanti, ma ora saremo una squadra».

L’opposizione

L’entusiasmo crolla, com’è ovvio, quando di parla con l’opposizione. A Silvio Lai, deputato Pd, «sembra un Governo molto al di sotto delle aspettative che si erano generate nei giorni successivi alla vittoria elettorale del centrodestra, e i nomi dei ministri lasciano intravedere una certa sfiducia tra alleati. Lo definirei un Governo da pace armata. Non vedo segnali di particolare attenzione verso la Sardegna, ma la mia idea è che sia la Regione a doversi far valere col Governo». Molto critica anche Francesca Ghirra, deputata di Alleanza verdi sinistra: «Le storie personali e culturali dei componenti del Governo sono del tutto coerenti con gli interessi della parte più privilegiata della società, quindi troppo distanti dai bisogni dei lavoratori uomini e donne, delle persone e delle comunità più fragili. Li sfideremo», aggiunge Ghirra, sui temi del lavoro, dei diritti e della transizione energetica, vigileremo affinché il Paese non faccia passi indietro». Alessandra Todde, deputata di Cinquestelle, vice ministra uscente dello Sviluppo economico, attende: «Vedremo il Governo Meloni alla prova dei fatti. Dopo giorni di conflitti in maggioranza e discussioni sulle poltrone, dopo le inaccettabili dichiarazioni di Berlusconi su Putin e sulla guerra in Ucraina, ci aspettiamo che il Governo agisca con prontezza sulle difficoltà di cittadini e imprese, soprattutto su bollette e crisi economica. Le donne», aggiunge Todde, «al Governo sono poche, e non c’è più il ministero dell’Innovazione tecnologica e digitale». Sempre dai Cinquestelle, il senatore Ettore Licheri è telegrafico: «Non giudico i ministri prima di averli visti alla prova dei fatti. Registro solo che, con i fatti accaduti questa settimana, è un Governo che nasce con le peggiori premesse. Noi col Governo Conte abbiamo portato in Italia il Pnrr e alzato il Pil al 6,6%. Vediamo cosa sapranno fare loro». Nelle fila del Partito democratico è stato invece eletto senatore Marco Meloni: «È un Governo che nasce con enormi dubbi sull’affidabilità internazionale: due dei tre leader di maggioranza sono dalla parte opposta rispetto alla posizione attuale del Paese. E non dicano che Berlusconi, quando parla, scherza: non scherza affatto. La lista e la denominazione dei ministeri sono un enorme salto all’indietro, eppure la Meloni aveva promesso un Governo di alto profilo. Invece è un modesto governicchio per giunta arretrato nel tempo, finalmente con una donna premier ma con poche donne nei ministeri. Faremo un’opposizione dura», conclude Meloni, «affinché duri il meno possibile».