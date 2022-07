«Il centro vaccinale serve subito» 

Esplode la polemica sui centri vaccinali. L’aumento dei contagi e la crescente domanda per la somministrazione della quarta dose da parte degli over 60 e dei soggetti fragili, hanno suggerito al primo cittadino di Carbonia Pietro Morittu di richiedere compatibilmente con le risorse umane e professionali a disposizione, la riapertura dell’hub vaccinale presso la Grande Miniera di Serbariu. Il riscontro da parte dell’Asl Sulcis è stato immediato, ma per la difficoltà nel reperimento del personale il servizio potrà essere attivato soltanto dal prossimo 25 agosto. Fino ad allora l’unico centro aperto resta quello della palestra di via Toti di Iglesias. Troppo poco per un territorio vasto come il Sulcis Iglesiente.

Proteste

«Considerata la situazione, a Carbonia non possiamo permetterci di disporre dell’hub soltanto fra un mese. - dichiara il consigliere di maggioranza (lista Morittu Sindaco) Diego Fronterrè - Attendere che vada in sofferenza il servizio d’Iglesias per aprire quello di Carbonia è un grosso errore, occorre considerare anche il maggiore bacino d’utenza proveniente dal Basso Sulcis».

Per Luca Pizzuto, consigliere di minoranza di Articolo 1, si è passati dall’avere 4 centri vaccinali nel territorio ad uno soltanto attualmente operativo: «È la dimostrazione che il sistema è impazzito. La Regione deve mettere mano a una norma di riordino, o le periferie continueranno ad essere umiliate e la salute dei cittadini messa a rischio». Anticipare la data dell’apertura dell’hub alla Grande Miniera è per la consigliera di Patto Civico Daniela Garau una priorità: «Depositerò una mozione urgente per il prossimo Consiglio comunale. - dichiara - È necessaria l’immediata riapertura anche per assicurare ai cittadini del basso Sulcis di non dover percorrere troppi chilometri: si consideri infatti che la priorità della vaccinazione riguarda gli over 60 e i soggetti fragili».

Reazioni a Iglesias