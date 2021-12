Il centro storico si sgretola: è allarme 

In molte il tempo sembra essersi fermato a cento anni fa: costruite con i mattoni di terra cruda, che ora si stanno “sfarinando”, le case campidanesi sono una peculiarità del centro storico che, se non tutelato, protetto e ristrutturato, rischia di sparire. Una strada interdetta, via Michele Valle, l’ex cinema Rossini in via San Biagio nascosto dalle impalcature che sorreggono i muri e ben sei le ordinanze firmate dal comandante della polizia locale, Nanni Nateri, per intimare ai proprietari degli immobili più a rischio di provvedere alla messa in sicurezza e alla ristrutturazione degli edifici.

Situazione critica

«I nostri controlli sono puntuali e costanti - dice Nateri – a luglio per il cedimento di due case è stata chiusa via Quartu, oggi la situazione in via Valle è altrettanto critica, per questo ho preferito transennare la strada in attesa che venga sistemato il muro. Appena riceviamo le segnalazioni procediamo con le verifiche e l’ordinanza, se entro i tempi stabiliti i proprietari non mettono in sicurezza lo stabile, scatta la sanzione e la pratica passa alla procura».

Abbandono

I vecchi edifici interessati sono 615, di questi, oltre il 50 per cento è composto da case campidanesi, molte disabitate e in totale stato d’abbandono. Le proprietà, spesso indivise tra diversi eredi che hanno investito altrove e mostrano poco interesse al loro recupero, senza manutenzione rischiano di diventare un pericolo. «Rintracciare tutti gli eredi non è facile, spesso si rimpallano le responsabilità. Nel centro storico ci sono molti edifici completamente abbandonati, stiamo parlando di case fatte con i ladiri. È piovuto per oltre 45 giorni, se non si interviene per tempo la situazione potrebbe peggiorare e creare seri pericoli pa l’incolumità dei cittadini», aggiunge Nateri.