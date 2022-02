Il Centro servizi mai inaugurato 

Il futuro del Centro servizi della Zona industriale di Selargius torna nel dibattito politico. «In questi anni solo annunci e troppi soldi spesi per la manutenzione: quella struttura serve agli imprenditori della Zona industriale, da sempre senza servizi», attaccano i gruppi di minoranza, assieme all’associazione di operatori dell’area oltre la 554, che parla del Centro come di «una cattedrale nel deserto» ed eterna incompiuta. «Stiamo completando l’ultimo lotto, poi lo daremo in gestione», assicura il sindaco Gigi Concu.

Progetti disattesi

La costruzione del Centro servizi era iniziata alla fine degli anni Novanta. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di cinque milioni di euro in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera mai utilizzata finora, ad eccezione di una parte riservata agli uffici di Campidano ambiente: è la società che si occupa del servizio di igiene urbana in città. All’interno - lo prevedevano gli accordi iniziali - si sarebbero dovuti ospitare uffici postali, sportelli bancari, sale congressi e un ristorante-bar, e anche una tabaccheria, una mensa aziendale e un presidio medico al servizio dei tanti operatori che lavorano nelle decine di capannoni dell’area industriale selargina. Previste anche sale espositive da utilizzare come vetrina per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale. Tutto distribuito in quattro blocchi costruiti su una superficie di 13mila metri quadrati, in una posizione strategica vista la vicinanza con la 554, ma anche con la 131 e il Policlinico universitario. Nel 2020 la Giunta aveva dato il via libera al progetto esecutivo per la ristrutturazione della sala congressi, mai aperta, come il resto del Centro.

L’opposizione attacca

L’ultima novità sono i quattrocentomila euro stanziati per l’ultimo lotto del Centro servizi. «In questi anni si sono spesi tanti soldi, ma ancora non si è capito cosa si vuole fare, tantomeno quando la struttura verrà inaugurata con i servizi che gli imprenditori della Zona industriale aspettano da troppo tempo», attaccano i consiglieri di minoranza Mario Tuveri, di Italia in Comune, e il pentastellato Gianluca Putzu. «Ogni tanto si parla di una destinazione diversa per quegli spazi, ma di concreto non c’è niente: i soliti annunci che portano al nulla».