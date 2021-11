Il centro in balia delle baby gang 

«Tra danni alle automobili, atti vandalici più o meno gravi e prove tangibili di consumo di alcolici e stupefacenti, – elenca la presidente del Comitato Alguer Vella, Alessandra Casu – i residenti sono davvero esasperati e chiedono maggiori controlli». La settimana scorsa qualcuno ha scassinato la porta d’ingresso della biblioteca comunale di Santa Chiara per rubare gli spiccioli dal distributore di bibite. Non si contano le biciclette lanciate dalla muraglia. «Ragazzini annoiati, – commenta Alessandra Casu - in cerca di diversivi nel centro storico, ormai terra di nessuno. Occorre senz’altro ripristinare le telecamere di sorveglianza che sono state distrutte. Servono dei progetti per coinvolgere i giovani in diverse iniziative, – suggerisce la presidente del comitato – così da indirizzare tutta questa loro energia in attività più creative».

L’altro ieri hanno preso di mira l’abitazione di un pensionato dell’Est europeo, lanciando petardi nel monolocale di via Santa Barbara, in cui l’uomo risiede da solo. «Prima lo hanno attirato fuori con schiamazzi e urla – riferiscono i vicini – poi gli hanno tirato dei petardi, per spaventarlo» Qualcuno ha chiamato i carabinieri, ma il gruppo è riuscito a scappare verso piazza della Juharia, che è perennemente al buio, facendo perdere le proprie tracce.

Baby gang in azione nel centro storico di Alghero. Ragazzi e ragazze di età tra i 13 ai 16 anni che si muovono in branco tra le vie strette e acciottolate del quartiere antico, divertendosi a danneggiare auto, arredi urbani e attività commerciali.

Residenti esasperati

Piazza dei mercati

Tra schiamazzi, risse, sporcizia, degrado e continui raid vandalici è diventata off-limits anche la Piazza dei Mercati, ridotta a una sorta di area malfamata. Sotto quella piazza al centro della città si trova pure l’unico grande posteggio pubblico per le automobili. Trecento posti sempre vuoti per la paura dei danneggiamenti che si ripetono ogni fine settimana. Ogni tanto il Comune tenta un intervento straordinario di pulizia. Ma non basta.

