Il centro Avis resta senza una sede 

«Non è attuabile la proposta di condividere i locali con uffici dell’amministrazione comunale». Così la presidente dell’Avis di Sestu, Francesca Carta, ha chiuso la porta all’ipotesi di dividere con altri gli eventuali spazi dell'ex poliambulatorio di via Di Vittorio, che oggi ospitano i carabinieri in procinto di trasferirsi nella nuova caserma di via Tripoli. Dopo un sopralluogo effettuato l’11 luglio, la responsabile dell’associazione, boccia una delle ipotesi che l’amministrazione aveva avanzato in vista dello sfratto del centro di raccolta per il sangue di via Piave, aperto da oltre vent’anni e che dovrà diventare parte integrante del nuovo auditorium comunale.

La nota in Consiglio

«Mi spiace doverle confermare quanto già detto a voce», si legge in una nota della presidente dell’Avis, circolata nell’ultima seduta del Consiglio, «ossia che per trasferire il nostro centro prelievi rispettando i requisiti minimi previsti dalla normativa è indispensabile che tali locali vengano assegnati in maniera esclusiva alla nostra associazione». I donatori di Sestu sono tra i più attivi della Sardegna e molto lo si deve anche al centro prelievi di via Piave che, però, dovrà essere chiuso perché inserito all’interno dell’ex circolo combattenti, destinatario di un maxi finanziamento per il recupero del complesso e la sua conversione a sala polivalente.

La polemica

«Il Comune deve trovare sistemazione anche per gli uffici del segretariato sociale dei Servizi sociali» commenta Anna Crisponi, consigliera comunale di Articolo Uno, «attualmente si trovano nello stesso stabile dell'Avis di via Piave. Serve concludere immediatamente l'accordo con la Asl: se chiuderà definitivamente il servizio vaccinazioni, fermo da due anni, almeno quelle stanze devono tornare al Comune». L’opposizione ha deciso di schierarsi al fianco dell’Avis. «Con la carenza di sangue che flagella la Sardegna oramai da anni», conclude la consigliera, «se chiudiamo uno dei centri Avis più attivi rendiamo ancora più drammatica una situazione per migliaia di pazienti».