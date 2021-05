«Il centro aperto alle auto» 

50

Mila euro

il fondo stanziato per realizzare pedane esterne

«Al momento non è in programma nessuna chiusura al traffico». Chi sognava un centro storico senza auto nei week-end per favorire la ripresa delle attività di bar e ristoranti resterà deluso: il Comune non è intenzionato a replicare l’esperienza dello scorso anno. L’assessora alle Attività produttive Marcella Sotgiu non ci gira intorno: «Stiamo esaminando caso per caso eventuali situazioni di criticità nei locali che non hanno spazi sufficienti per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza - spiega -. Ma non abbiamo avuto particolari richieste per la realizzazione di un’area pedonale». Eppure molti operatori ci speravano all’indomani della presentazione del pacchetto di iniziative messe in campo dalla Giunta per dare una boccata d’ossigeno agli esercenti penalizzati dalle prolungate chiusure e da una valanga di restrizioni. La possibilità di usufruire del suolo pubblico e il fondo da 50 mila euro per la realizzazione di pedane esterne rischiano di rivelarsi inutili, secondo i titolari delle attività, se poi l’ingresso del locale si affaccia su una strada trafficata o su un parcheggio occupato.

Le rassicurazioni

«Cercheremo di mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare, intervenendo laddove sarà possibile - prosegue l’esponente della Giunta - ma cercando di evitare il blocco della circolazione delle auto. Dobbiamo tenere in considerazione anche le esigenze dei residenti». D’altronde l’esperienza di un anno fa ha lasciato il segno: la scelta del Comune di chiudere le vie del centro nel fine settimana per far spazio ai tavolini di bar e ristoranti aveva alimentato numerose polemiche. Gli stessi commercianti erano divisi sulle effettive ricadute del provvedimento e ancora oggi hanno punti di vista differenti. «Da operatore del settore conosco bene la situazione - afferma Marcella Sotgiu - è fondamentale trovare una soluzione che non penalizzi nessuno. Confidiamo poi nella campagna di vaccinazione e nella concreta possibilità che a breve la Sardegna torni in zona bianca».

L’appello

L’amministrazione è aperta al dialogo, ribadisce l’assessora, che invita i titolari dei locali a segnalare qualsiasi situazione di criticità. Sull’organizzazione di eventi serali che possano rianimare le vie del centro saltuariamente, sulla falsariga della collaudata manifestazione Shopping sotto le stelle, l’esponente dell’esecutivo è pronto a valutare le proposte. «Faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per restituire una parvenza di normalità ai commercianti e a tutta la città - dichiara -. Ma non possiamo far finta che il virus non esista e che l’emergenza sanitaria sia superata».

