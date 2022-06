«Il cavalcavia verde, modello virtuoso» 

«Esteticamente funziona molto bene, riduce l’impatto del cavalcavia e offre inoltre tre manifestazioni differenti durante l’anno», evidenzia: «adesso è verde, in autunno invece le foglie si tingono di rosso per poi cadere e lasciare spazio in inverno a un meraviglioso mosaico di rami intrecciati». Posizionato al di sopra di una rotatoria su un'arteria molto trafficata, il rampicante «come tutte le piante» ha la fondamentale, primaria funzione di ripulire l’aria: «È caratterizzata da una massa vegetale notevole», spiega il direttore, «che per effetto della fotosintesi assorbe anidride carbonica, gas presente in grandi quantità attorno a una rotatoria, rendendo l’ambiente più vivibile e pulito».

Confine naturale tra Cagliari e Pirri, caratterizza l’ingresso in città (da via Cadello) con una maestosa cascata di verde, abbracciando l’intero cavalcavia e supportando gli animi suscettibili di chi, imbottigliato nel traffico, solleva lo sguardo invocando soccorso: per chi transitando là sotto se lo fosse domandato, il rampicante che sovrasta la rotonda di via Cadello - Santa Maria Chiara è una vite americana.

Verde e clima

Secondo Gianluca Iiriti, direttore tecnico dell’Orto botanico dell’Università e responsabile del verde dell’Ateneo, potrebbe «caratterizzare ulteriormente Cagliari» ma la sua funzione - sottolinea - «non è solo quella di abbellire la città»: in tempo di crisi climatica, progressiva urbanizzazione e inquinamento atmosferico, il verde è sempre speranza.

Bella e funzionale

«Esteticamente funziona molto bene, riduce l’impatto del cavalcavia e offre inoltre tre manifestazioni differenti durante l’anno», evidenzia: «adesso è verde, in autunno invece le foglie si tingono di rosso per poi cadere e lasciare spazio in inverno a un meraviglioso mosaico di rami intrecciati». Posizionato al di sopra di una rotatoria su un'arteria molto trafficata, il rampicante «come tutte le piante» ha la fondamentale, primaria funzione di ripulire l’aria: «È caratterizzata da una massa vegetale notevole», spiega il direttore, «che per effetto della fotosintesi assorbe anidride carbonica, gas presente in grandi quantità attorno a una rotatoria, rendendo l’ambiente più vivibile e pulito».

Sistema da replicare

Un importante lavoro di riqualificazione dell’aria che ha dei limiti («bisognerebbe evitare le pareti completamente esposte al sole e utilizzare terreni ricchi di sostanze nutritive») ma che potrebbe - e forse, dovrebbe - essere replicato in più parti della città. Un modello anche per altre città italiane.

Modello Cagliari

L’idea di Gianluca Iiriti è che anche la vite americana potrebbe caratterizzare Cagliari, «un po’ come le jacarande», con anche in questo caso una duplice funzione: «Posizionarla nei cavalcavia darebbe un’ulteriore identità alla città e non da poco proteggerebbe la struttura dai fattori ambientali responsabili dell’alterazione delle superfici; sole, vento e piogge inciderebbero molto meno e, se parliamo di un’abitazione, lo strato vegetale sarebbe utile anche per proteggere dal caldo».

Per l’esperto il rampicante potrebbe infatti essere un esempio in ambito pubblico e privato, per gli effetti positivi chiariti in precedenza ma anche per motivo molto semplice: «Ogni angolo dovrebbe avere del verde». «Nel momento della pianificazione urbanistica», prosegue Iiriti, «bisognerebbe sempre ragionare con il mantenimento del verde: gli alberi non sono mai il problema».

Alberi e auto

Dalle parole del direttore tecnico un appello a una maggiore sensibilità con, in conclusione, una propositiva provocazione: «Mantenere una proporzione in città tra numero di auto vendute e alberi, oppure possiamo piantare un albero per ogni macchina così», fra le varie funzionalità, «abbiamo l’ombra e a incidere meno sarà anche l'aria condizionata».

