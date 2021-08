Il catalano, un tesoro da salvare 

La lingua catalana di Alghero? «La Legge regionale 22 del 2018 in teoria consente di insegnarla nelle scuole, ma di fatto non succede ancora, perché ci sono problemi pratici e burocratici da risolvere. Siamo in un periodo di rodaggio». Carla Valentino, vice presidente dell’Omnium cultural di Alghero segnala una vistosa falla nella divulgazione della lingua catalana alle giovani generazioni. «Le scuole non sono pronte a impartire le lezioni, non solo dell’algherese, ma anche del sardo e delle altre lingue minoritarie. Ci sono insegnanti preparati e disposti a farlo – prosegue - e la Regione sta mettendo in moto tutta una serie di meccanismi per certificare questi insegnanti, però quello che manca è la possibilità per i genitori, al momento dell’iscrizione, di scegliere per i propri figli l’insegnamento di una lingua minoritaria. L’iscrizione si fa online - sottolinea Valentino - e nel modulo del Ministero purtroppo non è previsto che si possa indicare una lingua».

Barcellona è vicina

Il presidente Stefano Campus, tiene ad aggiungere che l’associazione culturale che dirige è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza per agevolare questo processo, anche attraverso il supporto e la collaborazione dell’Omnium cultural dei paesi catalani. E proprio ieri mattina in città c’era il vice presidente Marcel Mauri per incontrare i referenti locali dell’associazione culturale che tutela e valorizza la lingua catalana. Mauri, giornalista e docente dell’Università di Barcellona, ha portato avanti le attività dell’associazione nel periodo in cui il presidente Jordi Cuixart Cuiciart Navarro era detenuto in attesa di giudizio per aver organizzato manifestazioni pacifiche a supporto dell’indipendenza della Catalogna. «L’unità della lingua non è un fatto politico – spiega Mauri - ma una ricchezza culturale con tutte le sue varianti ed è importante trasmetterla alle nuove generazioni».

La Consulta

La legge in Sardegna esiste, ma occorre applicarla meglio. Intanto è già nata ad Alghero la Consulta civica per le Politiche linguistiche, l’organo consultivo che mette insieme tutte le realtà associative algheresi con l’obiettivo di tutelare, promuovere ed incrementare l’uso sociale della lingua.

«La Legge 22 rappresenta una svolta storica, – commenta il presidente della Consulta, Giovanni Chessa – perché d’ora in avanti la Regione dovrà certificare quei docenti in grado di insegnare il “catalano di Alghero”, che prima non esisteva. Si va verso una lingua certificata per gli insegnanti e per gli sportelli linguistici.

Una conquista per tutti. Certamente ci sono delle difficoltà iniziali – ammette il presidente della Consulta – e le scuole si devono adeguare».

Anche il Comune ha riconosciuto formalmente uno standard del catalano di Alghero che ora utilizza per tutti gli atti ufficiali. Un passo in più verso la conservazione di una lingua che in città ormai viene utilizzata solo dai più anziani e che i bambini in un prossimo futuro potranno imparare tra i banchi di scuola.

