Guspini 1

Castiadas Dcr 5

Guspini (4-3-3) : Manfredi; Cinus (1’ st Colacino), Díaz, Uliana, Ibba; Pau, B. Floris, Uccheddu; Pérez, Bravo, L. Floris (30’ st Caferri). In panchina Fortuna, Massa, Loi, Pisanu, Scanu. Allenatore Carracoi.

Castiadas (3-5-2) : Forzati; Zedda, Brondani, Zuchi; L. Melis, Steri, Scioni, Santoro, Alfano; Villa, Maganuco. In panchina Carboni, M. Melis, Rimolo, Serra, Zugliani. Allenatore Perra.

Arbitro : Pani di Sassari.

Rete : nel primo tempo 10’ Maganuco.

Il Castiadas è perfetto ai rigori e ribalta la situazione prendendosi la finale di Coppa Italia. A Guspini nei novanta minuti finisce 0-1 come all’andata, con i sarrabesi che poi dagli undici metri si impongono per 1-4 col 100% di realizzazione. La squadra di Perra, intenzionata a rimontare la sconfitta interna di due settimane fa, ci mette dieci minuti per mettere in parità il doppio confronto. Santoro scappa via sulla fascia sinistra, serve un perfetto assist al centro dove irrompe Maganuco che firma lo 0-1. La risposta del Guspini, privo dell’ex Fernández in gol all’andata, è immediata e affidata alla punta Bravo, con un tiro sul fondo al quarto d’ora, a questa chance segue Bruno Floris con una conclusione dal limite fuori al 19’. Prima dell’intervallo sfiora il raddoppio il Castiadas, con un palo colpito dal centravanti Villa. Nella ripresa è ancora degli ospiti l’opportunità più grossa per evitare di prolungare il match: a dieci minuti dal 90’ su un traversone tocca di mano Ibba, l’arbitro Pani assegna il rigore ma Villa se lo fa parare da Manfredi. Il Castiadas, arrivato con appena sedici giocatori, chiude senza cambi.

I rigori

Si risolve con appena 7 tiri dal dischetto la semifinale. Segna subito Steri, mentre Pérez si fa parare la sua battuta da Forzati. Il Castiadas prende il largo già dalla seconda serie di rigori, perché fa gol Santoro e a seguire Bruno Floris spedisce alto. A bersaglio anche Scioni e Bravo (l’unico del Guspinia trasformare), dando così a Zedda la possibilità di chiudere i conti. L’esterno classe 2001 supera Manfredi, è il Castiadas ad andare in finale: 1-5.

