Il Castiadas ne fa 7 al Sant’Elena 

Finisce 0-7 con i sarrabesi che acquisiscono il ticket per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Qualificazione che era già stata messa in cassaforte dagli uomini di Virgilio Perra nella partita di andata (5-1).

Sant’Elena (5-3-1-1) : Murru (1’ st Ladu), Felleca, Biondi, Cannas, Marongiu (1’ st Piras), Tocco, Zuddas, Cappai (1’ st Djorge), Delogu (1’ st Calatri), Cascello (27’ st Spano), Crobe. In panchina Bogi, Spano, Fideli, Piu, Palimodde. Allenatore Marongiu. Castiadas (3-4-1-2) : Faedda, Serra, Zuchi, Scioni (1’ Verges), Brondani, Melis, Zugliani, Fontana, Steri (1’ Mulas), Usai, Ruggeri, Magnanuco. In panchina Forzati, Carboni, Villa, Santoro, Zedda. Allenatore Perra. Arbitro : Pili di Cagliari. Reti : nel primo tempo, 17’ Scioni, 21’ Zugliani, 42’ Usai; nel secondo tempo 15’ Zuchi, 23’ Ruggieri, 36’ Magnanuco, 42’ Melis. Note : ammoniti Scioni (Castiadas), Calatri (Sant’Elena); angoli 5-2 per il Castiadas.

Quartucciu. Netto successo del Castiadas contro un Sant’Elena imbottito di giovani pescati dalla Juniores e dagli Allievi.

Lo scacchiere

I padroni di casa, con Riccardo Marongiu in panchina al posto dello squalificato Cristian Dessì, scendono in campo col 5-3-1-1. In difesa da destra Marongiu, Felleca, Biondi, Delogus e Crobe. Davanti alla difesa, Cappai, affiancato da Cannas e Tocco. Vertice alto del rombo Cascello. Unica punta Zuddas. Il tecnico del Castiadas, Perra, che lascia riposare Forzati, Carboni, Villa, Santoro, Zedda, conferma la difesa a tre con Serra, Zuchi e Brondani. In mezzo al campo Scioni e Steri, esterni alti Melis e Fontana. Ruggeri dietro le punte Magnanuco e Usai.

Primo tempo

Nel primo tempo, al 17’ lancio di Serra per Scioni che con un diagonale dall’interno dell’area trafigge Murru. Quattro minuti più tardi, sugli sviluppi di una rimessa laterale Zugliani raddoppia con una conclusione al volo dal vertice dell’area piccola. Al 40’ su un errore difensivo dei biancovedi, Murru rimedia respingendo con i piedi una conclusione ravvicinata di Usai. Al 42’ su azione di contropiede, Usai parte sul filo del fuori gioco e batte Murru in uscita.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 12’ angolo da sinistra di Cascello, testa di Cannas (il migliore del Sant’Elena), palla sopra la traversa. Al 15’ sugli sviluppi di un corner, dopo una carambola in area, Zuchi spinge la palla nel sacco. Al 23’ punizione di Ruggeri dalla distanza, palla sotto la traversa per il 0-5. Al 36’ Magnanuco ruba palla a Piras sulla sinistra, entra in area e con un preciso diagonale batte Ladu. Al 42’ Magnanuco calcia da posizione ravvicinata, Ladu in tuffo respinge corto, sulla ribattuta l’esterno Melis appoggia la palla in rete.

Domenica prossima le due formazioni si ritroveranno davanti in campionato.

