Castiadas 0

Budoni 2

Castiadas (3-5-2) : Fanni, Mameli (44’ st Magro), Mulas, Olivieri, Pireddu, Porcu, Pugliese, Stonka (44’ st Vacca), Verges, Zugliani. Allenatore Biancu.

Budoni (4-4-2) : La Gorga (45’ st Dalu), Maccioni, De Bueno, Prieto, Rodriguez, Sirigu, D’Aleo (46’ st Ventroni), Sorrentino, Monteiro, Usai, Murgia. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 37’ st Usai, 38’ st Monteiro.

Note : recupero 2’.

Castiadas. In due minuti il Budoni segna due reti e mette in cascina tre punti preziosi contro un Castiadas sceso in campo con gran parte dei giocatori della Juniores e con un uomo in meno. Sono stati giocati 9’ più 2’ di recupero. L’incontro, valido per l'undicesima giornata, era stato sospeso, il 14 novembre scorso, al 36’ della ripresa per l’inadeguata illuminazione che non permetteva piena visibilità. Budoni che, così, vola a quota 21 scavalcando il Castiadas. I biancoverdi sono scesi in campo con quattro calciatori del 2005, tre 2004, due 2003 e un 2001. Nei giorni scorsi c’è stato il trasferimento di gran parte degli “esperti” ad altre squadre. La notizia positiva è che al momento è stata evitata l’esclusione dal torneo. In panchina non c’era Perra, ma il tecnico della Juniores Giuseppe Biancu. Oggi l’assemblea dei soci per eleggere un presidente.

La partita

Il Budoni ha impiegato appena 60 secondi per sbloccare il risultato: ci ha pensato Usai su punizione a superare Fanni. Un minuto dopo, al 38’, il raddoppio firmato da Monteiro. Gli ospiti hanno poi gestito il vantaggio senza affondare.

