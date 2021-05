Il castello? Forse sarà comunale 

«Un posto spetta al castello, che evidenzia la natura di vero e proprio simbolo cittadino e presto potrebbe passare dai privati al patrimonio pubblico»: il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, pone la fortezza medioevale al centro della rete “Titulos, le terre dei feudatari”, nata nei giorni scorsi proprio nel castello, con la firma dei sindaci dei Comuni di Sanluri, Mandas, Cuglieri, Laconi, Orani, Sedilo e Villasor, sedi feudali in Sardegna. E Urpi pensa all’acquisizione dell’unico castello abitabile degli 88 sparsi nell’Isola. Che ne dice il proprietario, Manuel Villasanta? «Il nostro non è un no e neppure un sì: occorre sedersi ad un tavolo e discuterne»

I precedenti

«Non è la prima volta – ricorda Villasanta – che qualcuno punta gli occhi sul costello con l’intenzione di acquistarlo. Se ne parlò in Regione quando alla presidenza c’era Renato Soru; da poco si fece avanti il Fondo ambientale italiano che si occupa dei luoghi del cuore, quelli che gli uomini hanno amato, vissuto, intravisto, sognato e con nostalgia ricordano. La nostra famiglia è disposta a trattare, limitamento alla struttura, lasciando fuori i musei».

Le ingiurie del tempo

C’è la consapevolezza che più gli anni passano, più l’immobile ha bisogno di interventi di manutenzione e ristrutturazione. Alcuni segni che invocano aiuto sono visibili a occhio nudo, come la pietra a vista diventata friabile e il tetto da rifare. «Da soli non possiamo farcela», ammette il conte: «Una fondazione che acquista una quota del valore del maniero sarebbe la strada migliore. Se c’è la volontà del Comune di farne parte, ancora meglio, considerato che da oltre dieci anni la gestione è pubblico-privata».

Tra pubblico e privato

Da 100 anni nella dimora che fu di Eleonora di Arborea abitano i Villasanta, ma il Comune ha sentito sempre suo il castello, simbolo della città e vanto di tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Questo spiega perché alla cerimonia della nascita di “Titulos” c’erano gli assessori alla Cultura, Antonella Pilloni, e al Turismo, Fabrizio Collu. «Dopo 612 anni – ricorda Collu – è auspicabile che il castello ritorni al patrimonio pubblico. Un atto indispensabile per ottenere finanziamenti che non solo lo promuovano ma intervengano per non lasciarlo morire. Tante volte abbiamo cercato fondi per eseguire lavori; la riposta è sempre la stessa: appartiene a un privato, il pubblico non può farsene carico. Ancora meno – conclude l’assessore - possono le ristrettezze economiche del Comune».

“Titulos”

La svolta potrebbe arrivare da “Titulos” che fra gli obiettivi dichiarati ha «il risanamento di monumenti di pregio culturale e ambientale» e azioni «di partenariato europee con le regioni che condividono le vicende feudali della Sardegna».

1355

l’ anno di costruzione del castello voluto da Pietro IV d’Aragona

1409

il monumento passa in mano a esponenti della nobiltà

1920

il castello viene acquistato dalla famiglia Villasanta