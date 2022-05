Il caro prezzi frena l’Happy village 

Prima la pandemia, ora il forte rincaro dei prezzi dei materiali: ancora un ostacolo per i cantieri di restauro delle abitazioni che faranno parte dell’Happy Village.

Il sogno

I soci della cooperativa di comunità Fluminimaggiore che hanno il sogno di trasformare il paese in meta definitiva per i pensionati del nord Europa (e non solo), però, non si perdono d’animo e continuano a credere nel progetto di ospitalità diffusa. «Oltre trenta cantieri edili – spiega Paola Angius del Cda della coop di comunità – finalizzati al recupero delle abitazioni destinate all’Happy Village, avrebbero dovuto prendere il via entro marzo. La crisi dell’ultimo periodo ha determinato un notevole aumento dei costi dei lavori e per questo abbiamo dovuto rinviare l’esecuzione dei primi interventi sugli immobili». Secondo una prima stima, l’aumento del prezzo dei materiali necessari per eseguire la ristrutturazione delle prime trenta abitazioni e riportati nei computi metrici del Piano generale di recupero del patrimonio edilizio disponibile, sarebbero lievitati del 35 per cento. «È chiaro che ora siamo costretti a rivedere tutto il business plan - prosegue Angius – cercando di trovare le soluzioni per rimanere all’interno del finanziamento che abbiamo a disposizione. È indispensabile a questo punto rivedere nello specifico anche i piani d’intervento concernente ogni singola casa dell’Happy Village, perché tutti i lavori dovranno essere attuati grazie al Superbonus 110 percento».

L’idea

Il progetto Happy Village, nato nel 2018 dall’iniziativa del sindaco Marco Corrias e portato avanti dalla Cooperativa di comunità Fluminimaggiore (fondata un anno più tardi), prevede di ospitare in quasi 500 pensionati di ceto medio-alto che hanno espresso la volontà di voler trascorrere il resto della loro vita nella tranquillità di Fluminimaggiore, prendendo in affitto una casa e usufruendo di una serie di servizi, compresi quelli sanitari, messi a disposizioni dalla coop fluminese. «Prima l’emergenza Covid-19 e ora il problema dell’aumento dei costi per i lavori nelle case da concedere in affitto agli ospiti – conclude Paola Angius – stanno rallentando fortemente i tempi di realizzazione che c’eravamo prefissati nel programma iniziale. Noi non ci arrendiamo e continuiamo a lavorare assiduamente, affinché si concretizzi nel più breve tempo possibile la nostra iniziativa. Stiamo lavorando su altre idee, come quella di creare a Fluminimaggiore una comunità energetica. Poi valutando la possibilità di partecipare a diversi bandi pubblici. Tengo a precisare che ogni nostra azione ha sempre l’intendo di creare nel nostro paese economia e posti di lavoro».