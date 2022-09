Il caro prezzi blocca i cantieri 

La nuova circonvallazione corre veloce, ma non si può dire lo stesso per il cantiere dell’ex Cotonificio, in pausa per la revisione dei prezzi. La piscina comunale, ancora, è bloccata dal 2017: servirà almeno un altro milione di euro per completare l’intervento. Sarà un autunno caldo in tema di opere pubbliche per il Comune. Il primo cittadino è impegnato su vari fronti: il problema maggiore è quello di far quadrare i conti in un momento in cui i prezzi delle materie prime sono quasi triplicati.

In ritardo

C’è preoccupazione per l’ex Cotonificio, un cantiere da oltre tre milioni di euro consegnato nell’aprile del 2021 all’impresa Imped di Sassari con un progetto firmato dalla Rtp capogruppo Politecnica Ingegneria e Architettura di Modena che prevede l’abbattimento di buona parte del vecchio complesso industriale nel quartiere di Sant’Agostino e la riqualificazione di ciò che resterà degli anni Cinquanta. Nasceranno le botteghe artigianali, i laboratori e gli spazi espositivi, perché l’ex fabbrica, nei piani, dovrebbe tornare a essere una fucina di idee e saperi da trasmettere ai più giovani. «La direzione dei lavori ha chiesto una revisione dei prezzi – comunica il sindaco Mario Conoci – in maniera da poter accedere al fondo ministeriale». Il problema è che l’impresa, che si è congedata a luglio scorso, pare stia chiedendo degli adeguamenti anche per lavori eseguiti nel 2021. Le ruspe si sono fermate e a giorni ci sarà un incontro in Comune. La piscina comunale coperta, invece, avviata nel 2017 con un investimento di un milione e 600 mila euro, è tuttora un cantiere deserto. L’Amministrazione ha mandato via l'impresa e stracciato il contratto d'appalto, per inadempienza. «Andremo avanti – assicura Conoci – ma per questo abbiamo bisogno di un ulteriore milione di euro, mentre sono stati già reperiti i fondi per rendere l’impianto sostenibile dal punto di vista energetico».

La circonvallazione

Va meglio nel mega cantiere della circonvallazione. Dieci milioni e mezzo di euro di risorse regionali e 810 giorni di lavori avviati nel 2020. Gli operai hanno cominciato a lavorare dalla zona nord verso la 127 bis, strada in cui sorgerà la prima delle cinque rotatorie previste nel tracciato lungo due chilometri, fino ad arrivare all'incrocio con la strada per Villanova. Sarà una arteria a quattro corsie, con piste ciclabili, in grado di alleggerire il traffico.