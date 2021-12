Il caro-energia minaccia Portovesme 

Più ombre che luci per l’anno che verrà sotto le ciminiere del polo industriale del Sulcis. Il 2022 inizia con l’ultima fabbrica in marcia, la Portovesme srl, costretta a fermare la linea zinco (gli altri impianti restano in marcia) a causa degli alti costi energetici che mettono a rischio la continuità produttiva. Quattrocento dipendenti diretti più gli addetti degli appalti dal primo gennaio inizieranno la cassa integrazione, ma la prospettiva potrebbe anche peggiorare se da qui a marzo non arriverà una soluzione capace di calmierare i prezzi dell’energia.

Tensione in fabbrica

«La preoccupazione è altissima - dice Fabrizio Floris, delegato Rsu della Filctem Cgil - purtroppo è impossibile fare previsioni, serve una soluzione forte del Governo, che possa essere accettata anche in Europa». Un problema, quello del caro energia, comune a tutte le realtà industriali: gli appelli alla politica non si contano, così come gli allarmi lanciati dalle associazioni degli imprenditori. «L’emergenza a Portovesme esploderà in tutta la sua drammaticità a gennaio - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - quando si fermeranno anche la metà degli operatori degli appalti, con una situazione ancora più complicata: non tutti avranno la cassa integrazione anticipata dalle aziende». Anche Renato Tocco, segretario Uilm, punta l’attenzione sugli effetti immediati per gli operai degli appalti. «Sono quelli che subiranno l’impatto più forte - dice - la politica deve dare una risposta forte, altrimenti quello che è un problema molto serio diventerà un disastro completo». I prezzi dell’energia spaventano, l’imprevedibilità delle quotazioni (legata a doppio filo al prezzo del gas) caratterizzerà anche i primi mesi del 2022. «Stiamo navigando al buio - commenta Patrizio Cancedda, delegato Uiltec - le prospettive non sono incoraggianti, se non interverrà una decisione del Governo sarà difficile andare avanti in queste condizioni».

Sider Alloys

Il 2022 potrebbe essere l’anno di riavvio per la Sider Alloys, l’ex Alcoa ferma dal 2012. Incassato il Paur dalla Regione per le autorizzazioni ambientali, con i permessi edilizi in arrivo dal Comune di Portoscuso e il prezzo dell’energia blindato da un accordo con Enel, la Sider Alloys dovrebbe avviare a breve i cantieri per il revamping. «Il nostro obiettivo - commenta Eros Brega, responsabile Relazioni Industriali Sider Alloys - è avere in marcia una parte della Fonderia tra maggio-giugno». Gli operai, in attesa di essere richiamati, sperano che al più presto si possa iniziare con i lavori. «L’auspicio è che i cantieri inizino quanto prima - dice Bruno Usai, delegato Fiom Cgil - così come i corsi di formazione, intanto iniziamo il nuovo anno con gli ammortizzatori scaduti». Il futuro è tutto da scrivere. «Le speranze per un riavvio dello stabilimento ci sono tutte - dice Rino Barca, della Fsm Cisl - ma non dimentichiamo che il rientro non sarà immediato, è necessario garantire ancora gli ammortizzatori, prevedendo cifre dignitose, non sotto la soglia di povertà».