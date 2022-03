Il caro-energia ferma la Cermed 

La cassa integrazione sta per finire, ma l’azienda sembra intenzionata a posticipare il ritorno in fabbrica dei lavoratori. I costi dell’energia e la crisi di mercato provocata dall’emergenza sanitaria hanno messo in grave difficoltà anche la Ceramica Mediterranea di Guspini. Nello stabilimento della zona industriale dell’ex centro mineraria lavorano 125 persone. Dal 3 gennaio 103 operai sono in cassa integrazione. Il provvedimento, scaturito nel dicembre scorso dall’accordo firmato tra azienda, Regione e sindacati, indica una durata di tredici settimane. Il rientro al lavoro era pertanto previsto per la fine del mese, ma i vertici della Cermed per il momento ritengono che non ci siano le condizioni per riprendere la produzione.

La preoccupazione

Sul caso della Cermed sono intervenuti i sindacati, preoccupati non solo per quanto sta accadendo nella fabbrica guspinese, ma per tutti i problemi legati all’alto costo dell’energia. Secondo Emanuele Madeddu (Cgil), Lorenzo Mallica (Cisl) e Pierluigi Loi (Uil) «si tratta di una scelta motivata dalla grave crisi che interessa il settore energetico, strettamente legata allo scenario internazionale». Le organizzazioni dei lavoratori chiedono un intervento deciso da parte della Regione del Governo: «Si intervenga con misure che possano sostenere le aziende nello svolgimento della propria attività e sulla diversificazione delle fonti di produzione energetica.Non ci si può affidare solamente al cavo che arriverà dalla Sicilia o alle rinnovabili in quanto l’energia elettrica non soddisfa le esigenze di tutti i settori produttivi. Aziende come la Cermed hanno necessità di energia termica per cui è necessario, e non più rinviabile, che il programma di metanizzazione dell’Isola vada avanti, in quanto i lavoratori rischiano di non rientrare nel loro posto di lavoro. Ribadiamo il concetto più volte espresso dalle nostre strutture che non solo il Guspinese ma tutta la Sardegna ha bisogno oltre che dell’energia elettrica anche di quella termica».

«Non ci sono le condizioni»

«Purtroppo la situazione è peggiorata. Quanto sta accadendo in questi giorni a livello internazionale non fa altro che intensificare questa crisi gravissima. Non ci sono le condizioni per riprendere». Sono le parole di Claudia Mahzol, la titolare della Cermed. «Faccio un piccolo esempio che chiarisce bene la situazione in cui ci troviamo -sottolinea – nel mese di giugno del 2021 per la corrente abbiamo pagato 100 mila euro, mentre nel gennaio del 2022 la bolletta è stata di 500 mila euro». La Cermed consuma circa due milioni di kilowat al mese. Tra le aziende che operano nella zona Pip di Guspini è quella che consuma più energia. «Abbiamo un impianto fotovoltaico. Lo stiamo raddoppiando ma non sufficiente – continua l’imprenditrice – in questa zona di sono tanti parchi eolici. Abbiamo contattato un’azienda per utilizzare la loro energia, ma non abbiamo avuto risposta. Si parla tanto di comunità energetiche, ma si fa davvero poco. Regione e Governo dovrebbero intervenire con più decisione.