Il “caro bollette” strangola le imprese: i numeri della crisi 

Guspini. Quello showroom in via Sulis, la via Montenapoleone cagliaritana, inaugurato soltanto pochi mesi fa, è il fiore all’occhiello: dopo 21 anni di attività, la Cermed (Ceramiche mediterranea) aveva fatto il salto dalla zona industriale di Guspini fino alla città. Una passerella trionfale. Interrotta dal “caro bollette”. «La componente energetica», racconta Claudia Mazhol, «pesava per l’otto, nove per cento. Adesso, è arrivata al quarantacinque, cinquanta per cento. Un anno fa il costo del gas era di 25 centesimi a metro cubo, ora è di 80, 100 centesimi». I numeri fanno paura: la Cermed consuma circa due milioni di kilowatt al mese; a giugno 2021 ha pagato centomila euro, a gennaio 2022 cinquecentomila.

Le conseguenze

Indispensabile un pit stop: attualmente sono in cassa integrazione una sessantina di dipendenti su cento. «Un peccato», sospira Mazhol, «perché il settore è in forte crescita». L’azienda ci sta mettendo del suo. «Già da tempo abbiamo cominciato il percorso di transizione ecologica: abbiamo impianti per il recupero del calore, stiamo implementando il fotovoltaico». Ma queste non sono battaglie che si vincono da soli. «Occorre trovare una soluzione comune: il governo deve fare uno scatto per trovare il modo di uscire da questa situazione». La Cermed non ha lasciato nulla di intentato. «Abbiamo anche contattato», svela Mazhol, «il proprietario delle pale eoliche che ci sono in zona: non abbiamo avuto risposte. Per il nostro fabbisogno, ce ne basterebbero tre».

La falegnameria

Se la Cermed è l’azienda più energivora del territorio, al secondo posto, anche se con ordini di grandezza differenti, c’è la Falegnameria moderna. Anche in questo enorme capannone i conti spaventano. «A giugno dell’anno scorso», racconta Marco Lampis mentre mostra le bollette, «abbiamo pagato 1.245 euro, a novembre siamo arrivati a 3.807 euro». Un’autentica mazzata. «E ora cerchiamo fornitori che vendano la materia prima a prezzi più bassi. Ci salva il fatto che bonus come il 110 per cento ci hanno portato nuovi lavori».

I timori

Anche chi non usa troppa energia, è comunque preoccupato. «Perché», spiega Corrado Angius che lavora il ferro, «aumenta, comunque, il costo delle materie prime: a settembre pagavo il ferro 80, 90 centesimi al chilo; ora siamo 1,60-1,80 euro». Un problema anche perché, talvolta, i lavori sono commissionati con molti mesi d’anticipo. «Per fortuna, un cliente che aveva avuto preventivo con i prezzi vecchi ha accettato di accollarsi la metà dei nuovi costi». Magari varrebbe la pena prendere in considerazione fonti energetiche alternative. «Ci ho pensato», spiega Antonino Casu, rivenditore di materiale edile, «ma ne vale la pena? L’investimento per i pannelli solari deve essere ammortizzato. Non so se ci riuscirei con la mia azienda. La mia bolletta, comunque, è raddoppiata e io sono preoccupato perché, in questo momento, non vedo alcuna via d’uscita». Sono proprio le aziende più piccole a temere maggiormente il “caro bollette”. «Questo problema», racconta Carlo Pani che gestisce con la figlia un’azienda di imballaggio di alimenti e bevande, «si aggiunge a quelli che già avevamo: il settore della ristorazione, quello con il quale operiamo, da due anni lavora a singhiozzo: per qualche mese le cose vanno bene, poi calano. Con questa nuova mazzata rischiamo di toccare il fondo».

