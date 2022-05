Il carnevale estivo? Bocciato 

Da due anni San Gavino è senza il suo carnevale fatto di costumi e di carri allegorici, frutto della fantasia e dell’impegno degli artisti locali. E nubi e ombre si addensano sull’annunciata edizione del carnevale estivo. La Pro Loco ha presentato un progetto al Comune che prevede la realizzazione di un unico carro di carnevale ma che ad oggi rischia di rimanere sulla carta: «L’amministrazione comunale - rimarca la presidente Antonella Caboni - ha messo in bilancio 15 mila euro e l’idea era quella di ripartire ora con un unico carro in attesa della grande sfilata dei carri allegorici il prossimo anno. La gente ha una grande voglia di tornare alla normalità».

I gruppi

Ad oggi non c’è una data ufficiale per la manifestazione e l’amarezza è tanta come evidenzia Piero Fattorini, 58 anni, uno dei leader del gruppo Fibra Ottica che da decenni prepara meravigliose opere in cartapesta. «Posso dire che con grande rammarico non stiamo preparando i carri di carnevale. Come carristi avevano fatto al sindaco una proposta per finanziare la costruzione dei carri anche in periodo di lockdown per farli sfilare più avanti come è successo a Viareggio e a Tempio proprio in questo periodo. Speriamo di poter riprendere la costruzione di un nuovo carro allegorico in cartapesta: la passione non ci manca e forse a San Gavino la parte politica non ha avuto la volontà di organizzare per tempo. Sfilare in estate col caldo afoso non è possibile». Dubbi avanzati da tempo anche da Alberto Lixi, 36 anni, uno dei tanti componenti del gruppo The Music Express: «San Gavino non è certo un centro in zona balneare e il rischio sarà quello di avere in estate una partecipazione minima. Avevamo proposto di organizzare una sfilata dei carri allegorici a circuito chiuso nella zona artigianale del paese».

Il Comune

L’amministrazione da parte sua ha trovato le risorse per poter organizzare l’evento estivo (il primo nel suo genere a San Gavino): «I soldi - rimarca il sindaco Carlo Tomasi - sono stati inseriti nel bilancio comunale che approveremo in Consiglio tra breve tempo. Il nostro carnevale è stato riconosciuto storico dal ministero dei Beni culturali». Ma per i consiglieri del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea la maggioranza non pianifica per tempo con idee concrete: «Come sempre le tante promesse della nostra amministrazione non rispecchiano la realtà e i componenti della maggioranza sono sempre scollegati con le dinamiche del nostro paese e arrivano sempre tardi. In questo caso anche per il carnevale le tante promesse fatte ai carristi non si sono concretizzate e abbiamo perso anche i finanziamenti per il carnevale storico. Questa è la dimostrazione del fallimento completo su tutti i fronti: serve una svolta completa per il nostro paese». La pandemia ha interrotto una tradizione come quella del carnevale che a San Gavino è diventato da decenni punto di incontro per giovani e non perché i carri allegorici vengono costruiti dai maestri della cartapesta con mesi di lungo lavoro.