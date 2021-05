Il cardiologo riceve dopo 150 giorni 

Quanto bisogna aspettare per una visita medica alla casa della salute di Lanusei? Il Covid - con le norme di sicurezza incluse - non ha facilitato l’efficienza del sistema sanitario ogliastrino. Ora si è tornati grossomodo a pieno regime, come nell’era pre pandemia.

Il quadro

Le agende sono state riaperte e si è tornati quasi alla normalità: se prima si facevano 12 visite oculistiche in una mattinata, oggi si è arrivati a 11, con i tempi della sanificazione a rallentare l’andamento della macchina sanitaria. Superate le difficoltà più spinose con radiologia, ora i tempi di attesa più lunghi si hanno con la cardiologia del distretto (fino a 150 giorni - considerando che la cardiologia ospedaliera era sospesa da marzo scorso e il reparto non poteva garantire la regolarità delle sedute per test da sforzo e ecocardio), si arriva a 80 giorni per l’endocrinologia, dove i tempi sono sempre stati molto lunghi, anche in virtù del fatto che la maggior parte sono seconde visite. Si toccano i 120 giorni d’attesa per avere una visita dall’otorino.

Il lato positivo

Meglio se la cava chi ha bisogno del dermatologo - in 15 giorni potrebbe ottenere l’appuntamento -, del ginecologo, del neurologo. Per un’ecografia in ospedale? 16 giorni e 44 per TAC e mammografie, anche se questo dato è in miglioramento grazie alle risorse professionali in più rispetto allo scorso anno. Punto dolente la visita fisiatrica, per cui bisogna aspettare fino a 53 giorni.

Le prenotazioni

«La situazione generale – spiega Sandra Aresu, responsbaile del Cup – non è peggiorata anche se la pandemia ci ha impedito di dare compimento al progetto dell’abbattimento dei tempi d’attesa. L’urologia soffre la mancanza di un medico che è andato via, quindi le ore probabilmente non sono abbastanza. Abbiamo però fatto in tempo a ridurre i tempi d’attesa per le visite endocrinologiche. Da 280 giorni siamo scesi a 80. Abbiamo rallentato con la medicina sportiva perché lo sport è sostanzialmente fermo. Per tutto ciò che è prestazione con priorità (urgente e priorità breve) con la segreteria riusciamo a trovare un rimedio. Cerchiamo sempre di evitare di mandare gli utenti fuori dalla nostra area».

