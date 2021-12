Il Carbonia ultimo dà credito al lavoro di Suazo  

A causa di una squalifica, ha assistito dalla tribuna alla pesante sconfitta dei suoi ragazzi. I supporter biancoblù lo hanno incoraggiato e lui, David Suazo, allenatore del Carbonia precipitato in fondo alla classifica del girone G di serie D, ha manifestato fiducia.

La situazione

A tremare, invece, sarà qualche giocatore. L’allenatore biancoblù non è infatti nel modo più assoluto in discussione, ma la dirigenza è pronta ad usare il pugno duro contro la squadra perché è sorto il terribile sospetto che non tutti possano essere in grado di garantire quel livello qualitativo e quantitativo tale da permettere ai minerari di salvarsi. Stanno per arrivare quindi i giorni delle scelte dolorose e sono frutto dello 0-3 casalingo incassato sabato scorso, quasi senza colpo ferire, contro i laziali della Nuova Florida. Una batosta che ha lasciato davvero il segno. Benché il club, staff tecnico e dirigenziale in primis, non abbia mai negato sin dall’inizio di questa seconda avventura in serie D che sarebbe stato un campionato difficilissimo. Quasi da missione impossibile anche se altre squadra non sono messe meglio. Però sinora i numeri parlano chiaro: Carbonia fanalino di coda con sette punti (una sola vittoria), solo dieci goal realizzati in undici giornate e ben 23 reti subiti. Gol incassati spesso da palla inattiva. «Salvo l’impegno dei ragazzi – ammette Suazo – non la prestazione, altre volte abbiamo perso ma non così». Ieri, e forse non è un caso, la squadra è stata sottoposta a un interminabile allenamento.

I dirigenti

La dirigenza del Carbonia non reagisce certo sulla spinta della emotività negativa e della frustrazione, ma dicembre sa di mese dell’ultimatum. E il presidente, Stefano Canu, già scontento dopo lo 0-3 con la Nuova Florida, è schietto: «Ci stiamo guardando attorno, non si reagisce di impeto perché continuiamo a nutrire grande fiducia nei confronti della squadra ma quella di sabato è stata la prima gara persa senza neppure combattere». Nelle altre sconfitte, anche quelle contro big del calibro di Giugliano e Torres, la prestazione era stata invece di carattere. «Esiste la finestra del mercato invernale e se dovessimo avere la certezza che qualche ragazzo non è ora in grado di dare il contributo necessario a salvare il Carbonia, allora agiremo di conseguenza». Le indiscrezioni raccontano di 2-3 calciatori forse già con le valige. E in tutti i comparti.