Il Carbonia sfiora l’impresa 

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Fabio Mastino, Serra, Hundt, Prieto, Porcheddu, Pitzalis (30’ st Dore), Monteiro (17’ st Porru), Cappelli, Mancini, Muscas (17’ st Sartini). In panchina Kirby, Orrù, Andrea Mastino, Gungui, Idili, Cocco. Allenatore Mingioni.

Budoni (4-4-2) : Riccio, Assoumani, Diop, Steri (35’ st De Marchi), Farris, Capaross, Zullo (10’ st Addabo), Scioni, Meloni (30’ st Ndiaye Bara), Villa (39’ st Lancioni), Santoro. In panchina: Faustico, Ventroni, Bomboi, Cricchio. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nella ripresa 1’ Porcheddu, 40’ Scioni.

Note : ammoniti Zullo, Diop, Scioni, Porru. Angoli 6-2 per il Carbonia. Recupero 1’pt-8’st.

Carbonia. Ottavo minuto di recupero di Carbonia - Budoni: Dore, a porta vuota, ma in coordinazione precaria, mette a lato a portiere battuto. Un secondo dopo arriva il triplice fischio e i minerari si mordono le dita per aver gettato alle ortiche quella che sarebbe stata una vittoria incredibile contro la prima della classe. È finita invece 1-1, al termine di un gara intensa, bella, avvincente, in cui la capolista si è fatta mettere sotto per lunghi tratti ma ha anche saputo reagire con orgoglio agguantando il pari.

La cronaca

Parte meglio il Budoni al 3’ con un destro di Santoro a pochi centimetri dal palo e un paio di ripartenze da brivido. A centrocampo i minerari non mollano un centimetro. Poi blackout degli ospiti e Carbonia (sciupone) in cattedra. Al 32’ il diagonale di Porcheddu viene deviato dal portiere sul palo interno e Diop libera prima che Muscas si avventi sulla palla, ma al 37’ è clamorosa la palla gol fallita da Muscas su imbeccata in area di Monteiro: “piattone” ravvicinato a porta spalancata, a non più di 6-7 metri, depositato a lato. Gol divorato, quasi gol subito: il portiere Idrissi esce fuori area, la sfera carambola su Santoro che a porta vuota piazza il pallonetto ma Hundt libera quasi sulla linea.

La ripresa

L’intervallo convince il Carbonia che questo Budoni dietro balla troppo. E difatti al 1’ Porcheddu controlla un cross teso e in contro balzo di sinistro indovina il diagonale vincente. Da questo momento in poi è battaglia. Al 7’ una ripartenza folle dal basso del Carbonia consegna la sfera a Villa che a porta spalancata tira addosso a un difensore. Le due squadre sembrano pugili sfiniti che si colpiscono a vicenda senza calcoli: Porcheddu su corner si inserisce di piatto ma spara alto, Santoro viene stoppato a un metro dalla porta in progressione e poi Hundt di testa su corner vede la sfera bloccata da un difensore a portiere battuto. È Scioni al 40’ a indovinare il destro ravvicinato su rimessa laterale di Diop. Ed è questa la fase in cui il Budoni avverte il sapore del sangue e ritiene di poter vincere la gara.

L’ultima chance

Ma al minuto 8 del recupero viene quasi castigato: gli attaccanti del Carbonia conquistano un pallone vagante in area, la sfera finisce sui piedi di Dore in area piccola che invece di controllare devia al volo: palla mezzo metro fuori, col portiere già disperato per il gol che stava per subire: alla fine Riccio sorride, Dore piange.

