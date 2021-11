Il Carbonia rovina la festa 

Lanusei 1

Carbonia 1

Lanusei (4-3-3) : Palombo, Gualtieri, Pischedda, Meledandri (40’ st Darboe), Gemini, Lazazzera, Selvini (40’ st Marrazzo), Di Lollo (13’ st Carta), Ciotoli (28’ D’Alessandris), Masia (28’ Gaetani), Manca. In panchina Benvenuti, Macrì, Vari, Ravanelli. Allenatore Campolo.

Carbonia (4-3-3) : Idrissi, Adamo (13’ st Scanu), Serra, Sush, Murgia (31’ st Gjuci), Sariang, Bellu, Curreli, Porcheddu (13’ st Russu), Dore, Mastino. In panchina Bigotti, Ganzerli, Della Casa, Murtas, Basciu, Berman. Allenatore Suazo.

Arbitro : Foretti di Bergamo.

Reti : nel primo tempo, 37’ Gemini (a); nella ripresa 18’ Manca.

Note : ammoniti Pischedda, Manca, Curreli, Sariang, Serra. Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori 300.

Lanusei. Per l’esordio stagionale al Lixius fresco di rinnovamento il Lanusei sognava un brindisi bagnato dal successo. Il Carbonia scompiglia i piani e strappa un pari che vieta alla squadra di Campolo di infilare il terzo successo di fila. Nel recupero della sesta giornata, rinviata il 24 ottobre per l’impraticabilità del campo di Ilbono, le due sarde si accontentano di un punticino che muove la classifica anche se la prestazione lascia l’amaro in bocca a entrambi i tecnici. Prima del fischio d’inizio taglio del nastro dell’impianto tirato a lucido con il manto sintetico di ultima generazione e omologato per la Lega Pro. Alla breve cerimonia prendono parte, fra gli altri, anche gli amministratori comunali con in testa il sindaco Davide Burchi.

Primo tempo

Il Carbonia ha un approccio migliore alla gara. Macina più gioco appoggiandosi spesso su Curreli, faro dell’attacco della formazione di Suazo. Le occasioni latitano e in tribuna si sprecano gli sbadigli. Forse non contento dell’atteggiamento dei suoi, Campolo sostituisce già prima della mezzora Ciotoli e Masia (claudicante) con D’Alessandris e Gaetani. I cambi non producono gli effetti sperati perché il Carbonia è più vivo e al 37’ passa pure in vantaggio. Curreli calcia da fuori area trovando la deviazione di Gemini che tradisce il proprio portiere.

La ripresa

Il Carbonia spinge sull’acceleratore e al 10’, ancora con Curreli, sfiora il raddoppio: la conclusione dalla distanza accarezza il palo. Replica Manca (11’), ma la buona volontà è macchiata dalla poca intensità del fendente. Lo stesso Manca si rifà al 18’ e stavolta azzecca il tempismo dell’intervento: in area si crea un flipper e il numero 11 di casa coglie la zampata vincente. Il Lanusei insiste, prima con Selvini e poi con D’Alessandris ma la mancanza di previsione e la tenacia della difesa ospite spengono tutte le velleità di successo.

