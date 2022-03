Il Carbonia ritrova la strada 

Carbonia 1

Cynthialbalonga 0

Carbonia (4-3-3) : Idrissi, Adamo, Ganzerli, Pitto, Serra (35’ st Curreli), Carboni, Isaia, Porcheddu (43’ st Mastino), Porru (30’ st Russu), Aloia (35’ st Gjuci), Padurariu (40’ st Agostinelli). In panchina Bigotti, Bellu, Piras. Allenatore Suazo.

Cynthialbalonga (4-4-2) : Santilli, Franco (30’ st Ferlicca), Pompei (30’ st Bolo), Santoni, Sevieri (10’ st Di Cairano), Syku (47’ st Scognamiglio), Angelilli, Luciani, Roberti, Alessandro, Barbarossa (10’ st Nanni). In panchina Tocci, Esposito, Franzelliti, De Mutiis. Allenatore Peschiero Tiozzo.

Arbitro : Mihalache di Terni.

Reti : nel primo tempo 27’ Padurariu.

Note : espulso Nanni. Ammoniti Pompei, Barbarossa, Porru. Angoli 4-4. Recupero 1’pt-6’pt. Spettatori circa 400.

Carbonia. Con il gol forse più bello della stagione biancoblù, il Carbonia mette in cascina la seconda vittoria consecutiva. E si ritrova quartultimo in classifica: a fine febbraio era ultimo. Gettando il cuore oltre l’ostacolo, in 96 minuti serviti a combattere contro il forte Cynthialbalonga, i minerari hanno compiuto un mezzo miracolo. L’allenatore aveva chiesto concentrazione e cura dei dettagli. Non lo si è visto granché nella prima frazione con la retroguardia impacciata nei disimpegni (al 20’ parata di Idrissi con massimo coefficiente di difficoltà), poi lo si è visto alla perfezione dopo il gol spettacolare di Padurariu: sponda di testa in area di Ganzerli che a sua volta fa sponda di testa per il rumeno, controllo di petto e sinistro ravvicinato. La ripresa è sofferenza perché la Cynthia, pur col vento contro, inizia a giocare bene ma si spegne sino all’espulsione di Nanni. Idrissi attento su punizione di Alessandro, poi vola all’incrocio dopo imbeccata di Angelilli. Sul finire Agostinelli strozza di sinistro la palla del 2-0. Si combatte su ogni palla e alla fine lo Zoboli esplode di gioia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata