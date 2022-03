Il Carbonia mostra i muscoli a tutti 

Carbonia. Ci sono pareggi che valgono più di una vittoria. Anche quando l’exploit, alla resa dei conti, significa perdere una posizione in classifica: «Pazienza, contava il messaggio da lanciare, e sono sicuro che è stato compreso benissimo», sottolinea l’allenatore David Suazo. L’entusiasmo supera di gran lunga il retrogusto amaro nel Carbonia capace due giorni fa di andare a pareggiare 3-3 in casa della Torres. I minerari perdevano 3-1 a inizio ripresa (aveva accorciato le distanze Fabio Porru), ma poi i gol di Alessio Murgia e Ador Gjuci hanno regalato un punto insperato contro i sassaresi che avranno pure perso un po’ di terreno nei confronti della capolista Giugliano, ma restano sempre una corazzata in lizza per la promozione in Lega Pro.

Il Carbonia, ultimo in classifica un mese fa, si è presentato al Vanni Sanna da quartultimo. Forte, in marzo, di tre vittorie e un pareggio. Sembrava vittima sacrificale, invece è uscito da Sassari con un punto insperato, ma la contemporanea vittoria del Lanusei lo ha fatto scivolare in terzultima posizione. «Non importa – spiega l’allenatore, 102 gol con la maglia del Cagliari – perché la partita contro la Torres non serviva solo per la classifica, e affermare il contrario sarebbe ipocrita, ma per mostrare i muscoli e far capire alle altre che ci siamo». In questo senso, se è questa la chiave di lettura, allora missione compiuta. Messaggio lanciato forte e chiaro.

Il cammino

Il Carbonia, grazie a una prolungata campagna di rafforzamento fra dicembre e febbraio, confeziona in marzo il mezzo miracolo. Con 11 punti in cinque gare: media promozione, altro che media salvezza: «Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi – analizza l’ex stella dell’Honduras – sono cresciuti tutti, interpretano le partite come se fossero altrettanti finali, è un concetto entrato nelle loro menti e si nota la marcia in più: il fatto che nonostante l’impresa del pareggio contro la Torres abbiamo perso una posizione non ci preoccupa perché anche altri dovranno andare a Sassari».

Mancano otto gare alla fine del torneo, 24 punti in palio. Stefano Canu, presidente dei biancoblù (a Sassari supportati dagli Ultras di Carbonia), lo ribadisce come se fosse un mantra: «Questi 24 punti sono tantissimi: basta avere la voglia di fare ma non possiamo negare che da quando siamo tornati allo Zoboli dopo 15 mesi di esilio, le cose siano sensibilmente migliorate».