Il carbone russo  alimenta la centrale di Fiume Santo 

Il premier Mario Draghi ha annunciato nei giorni scorsi che le centrali elettriche a carbone saranno riattivate oppure, nel caso siano ancora funzionanti, la loro vita produttiva sarà allungata per far fronte all’emergenza energetica provocata dalla guerra in Ucraina. Un modo per far fronte all’incremento dei costi per l’energia elettrica e alla riduzione degli arrivi di gas. Il dibattito sul fatto che questa sia la scelta giusta è aperto.

I rincari, peraltro, sul mercato del gas si fanno sentire, visto che giovedì scorso il prezzo quotava intorno a 144 euro a megawattora contro i 60 euro di settembre scorso. Certo siamo al di sotto del record storico di 182 euro toccato a dicembre quando gli operatori finanziari scontavano i possibili rialzi dei mesi successivi temendo venti di guerra che purtroppo non hanno girato al largo dall’Europa. E se i prezzi rischiano di riprendere a salire (sempre giovedì il costo di un megawattora di elettricità ha toccato la cifra record di 284 euro), non è da escludere che a incidere sul costo del metano saranno anche altri problemi, a iniziare dal sistema di pagamenti internazionali Swift, dal quale la Russia verrà esclusa in conseguenza delle sanzioni che la comunità internazionale sta varando nei confronti di Vladimir Putin.

Il ritorno al carbone

La riapertura delle centrali a carbone, dunque, viene considerata una delle strategie da porre in essere. Ma c’è un però di cui bisogna tenere conto. Nel 2021, il carbone utilizzato dalla centrale di Fiume Santo a Porto Torres, indovinate da dove è arrivato? Dalla Russia. Nel 2021, infatti, il 100% del carbone sbarcato sulle banchine dello scalo del Nord Sardegna, circa 792 mila tonnellate utilizzate per alimentare la centrale, proveniva dalla Russia, mentre per quanto riguarda Portovesme, solo il 4,5%, ossia 33 mila tonnellate su oltre 748 mila sono partite dal Paese di Putin (fonte: Autorità portuale della Sardegna). Questo significa che l’Isola, almeno per la metà delle forniture delle due centrali a carbone sarde, dipende dalla Russia e quindi il problema della dipendenza da Mosca resta in piedi. Che sia gas o carbone sempre dalla patria dello Zar arriva la materia prima.