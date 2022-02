Il car sharing fa breccia tra gli over 60 

Tanti i tragitti da e verso Cagliari, ma anche all’interno della città, la maggior parte dopo le 23. «Di fatto si tratta di spostamenti in orari in cui probabilmente il servizio di trasporto pubblico non è disponibile», spiega Fabio Mereu, fondatore di Playcar.

Dopo i primi giorni di diffidenza, le richieste sembrano in aumento. Cinquanta nei primi trenta giorni esatti di sperimentazione, sommando le prenotazioni nelle due modalità di noleggio previste: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che dà la possibilità agli automobilisti di prendere il veicolo a noleggio in una determinata area della città, e di poterla lasciare in un parcheggio diverso senza preoccuparsi di dover riportare l’auto in città. Modalità scelta in questo primo mese per gli spostamenti dedicati a commissioni e tempo libero, con una durata massima di utilizzo di tre ore. Ma è possibile anche prenotare il veicolo in sharing per un determinato giorno e orario con il sistema tradizionale, “station based”: in questo caso l’automobile deve essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa, utilizzata quindi come auto di quartiere.

Le stazioni più gettonate sono quelle di viale Colombo, con la maggior parte delle richieste di noleggio concentrate fra i giovani quartesi, ma c’è anche qualche over 60 tra gli utenti abituali. Il primo mese di sperimentazione del car sharing in città si chiude con oltre 50 prenotazioni e una preferenza per i tre veicoli elettrici. Mentre Playcar - la ditta cagliaritana che si occupa della gestione - pensa già all’ampliamento delle stazioni quartesi, con nuove auto e un furgone a noleggio a disposizione del quartiere di Pitz'e Serra. «Siamo soddisfatti», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «si tratta di un avvio in linea con i numeri registrati anni fa a Cagliari, dove il servizio ora sta funzionando bene e l’uso dei mezzi in sharing è ormai radicato».

L’andamento

Le preferenze

Le più utilizzate sono le due stazioni di viale Colombo, dove si concentra oltre il 50 per cento delle prenotazioni. Poco più del 17 per cento per la postazione di Pitz’e Serra, mentre le due auto posizionate in via Porcu contano il 30 per cento circa delle richieste, vicino al Municipio. Un servizio che piace ai giovani, con oltre il 54 per cento circa di utenti abituali con un’età fra i 18 e i 40 anni, e un 12 per cento circa di ultrasessantenni quartesi che nel primo mese hanno usato le auto in condivisione. «Considerato il periodo di pandemia, che in generale ha fatto registrare una contrazione della domanda di mobilità, possiamo ritenerci soddisfatti», sottolinea Mereu.

Intanto si pensa già all’ampliamento della flotta che al momento conta sedici auto in tutto - tre elettriche - di cui sei veicoli a disposizione nelle stazioni distribuite fra via Porcu, viale Colombo e via Pitz’e Serra. Nei prossimi mesi - oltre a nuove auto a noleggio - è infatti previsto l’arrivo di un furgone dedicato alle attività commerciali e ai residenti di Pitz’e Serra.

