Il Capodanno degli “ultimi” 

Il cenone, la vigilia, i regali, l’albero di Natale, il dentice al forno per il pranzo del primo dell’anno; nella grande sala mensa, che di lì a poco verrà apparecchiata, un bel murale e una scritta: “Solo perché il passato non è andato come pensavi non significa che il futuro non sarà meglio di quanto tu abbia mai immaginato”. L’artista, un’ospite ormai andata via, ha colto il senso, il senso della vita in una residenza temporanea o in un dormitorio. In via Canova, dal 2013, le storie di accidentata umanità si intrecciano in una miscellanea di etnie, difficili da governare come un mare in tempesta: si sta per un ricovero notturno oppure ci si vive per anni. Nel Centro Servizi Umanitari il 2022 inizia sotto il segno della pandemia, che ha ridotto il numero dei posti disponibili ma non l’entusiasmo.

«Vorrei restare qua»

E c’è chi senza timore ha voglia di raccontare qualcosa di sé. «Io sono veneziana. La mia tragedia inizia dalla vista, non vedevo più, il mio compagno si è spaventato e mi ha piantato. All’inizio sono andata in un appartamento di Via Sangallo, il primo impatto è stato bruttissimo– racconta la bella signora nata nel 1943 e ipovedente - ma poi nel 2013 sono arrivata qui ed è cambiato tutto. Ho un’assistente che mi aiuta e tante persone giovani e capaci sempre intorno. Per me starei qui, non vorrei andare mai via, non voglio pensarci perché io non ho nessuno. Questo Natale c’è stata la novità del regalo a tutti gli ospiti e poi con i bambini c’era tanta allegria».

Il tunnel dell’alcol

«Sono arrivato qui dopo un percorso fatto al Sert, che continua, e dopo un po' di tempo che venivo al dormitorio ho fatto richiesta se potevo passare al residenziale – racconta un ex operatore sulle ambulanze, un passato di alcolismo alle spalle - Hanno accettato dopo la verifiche che stavo effettivamente seguendo un percorso. Io bevevo non tutti giorni ma quando avevo dei problemi, ma avevo bisogno di aiuto e ho trovato una grande famiglia che ha dato valore alla mia vita. Per strada perdi tutto, perdi la dignità». Finito il progetto? «Mi piacerebbe tanto ritornare qui come volontario, io so cosa vuol dire aiutare gli altri. Non mi vergogno di dire che ho un po’ di paura ad affrontare il futuro, non di ricadere nelle brutte abitudini ma di stare solo. Senza di loro non so dove sarei finito». Non chiedere perché sei lì ma accogliere e poi lasciar andare. Allo stesso tempo stare in contatto, essere presenti. «Il supporto c’è sempre, anche dopo. Le persone che sono state qui e quelle che si sono trovate particolarmente bene tornano a trovarci spesso. – dice un’operatrice -. A Natale è venuto un ospite che ormai dal 2019 ha la sua casa».