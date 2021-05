Il capo della Procura: «Da parte di Shahid nessun pentimento» 

La ferocia è un modo di comunicare rapido, immediato e istintivo. Si connette direttamente con la paura, azzera ogni percezione e cambia le vite. Una coperta grigia, pesante come una lastra di ghisa, che da martedì mattina è piombata addosso a tutti e che non viene per nulla alleggerita dai segni di pentimento di Shahid Masih, che sui corpi martoriati di Mirko Farci e Paola Piras, ha lasciato le ferite di un presente agghiacciante mai attenuato da parole di ravvedimento: «Non mi risulta che lui abbia espresso frasi di pentimento», conferma il procuratore capo di Lanusei, Biagio Mazzeo, 62 anni.

L’interrogatorio

La confessione parziale dell’uomo è stata un fiume in piena nell’improbabile tentativo di limitare le sue responsabilità, esibendo accuse di aggressione da parte del ragazzo da cui, secondo il suo racconto, si sarebbe dovuto difendere. E invece proprio nelle ferite sulle braccia e nelle mani di Mirko Farci è impresso il marchio del tentativo di preservare se stesso e la madre dalla ferocia di quell’uomo pronto a diventare un assassino. «Le norme sullo stalking e i maltrattamenti ci danno poteri ma anche limiti – continua il numero uno della Procura di Lanusei -. Quello che si cerca di fare nei casi denunciati è applicare misure attraverso un meccanismo di progressione. Se la persona non reitera le violenze la misura rimarrà più attenuata. Se la persona denunciata viola la norma allora si aggrava la misura. In questo caso nessuno ci aveva segnalato le violazioni al divieto di avvicinamento disposto dal giudice. A questo va aggiunto anche il fatto che il giovane pakistano ha dichiarato di avere incontrato la vittima dopo l’emissione della misura restrittiva. Un fatto che non è ancora dimostrato. Lui può dire ciò che vuole ma ad oggi nessun testimone afferma di averli visti insieme. Ecco perché nonostante una prima denuncia ai carabinieri da parte della ex compagna il gip può avere fatto una valutazione di non spiccata pericolosità. Noi – prosegue Mazzeo - riceviamo continuamente denunce che hanno segni di pericolosità estremamente gravi, in questo particolare caso non credo che questa tragedia fosse prevedibile, in quel momento non c’erano segnali indicativi di questo>>.

Il rammarico

Tutto è punibile ma non tutto è prevedibile. Il procuratore ha parole di rammarico per i casi in cui l’intervento della legge non è stato in grado di fermare le violenze: «Capisco i sentimenti di frustrazione e rabbia che in parte sono anche i miei, perché noi certamente siamo abituati in questo territorio, a occuparci di omicidi ma la morte così gratuita di un giovane sano, un ragazzo apprezzato e amato dalla comunità, chiaramente sconvolge tutti».

Bisogna avere fiducia nella giustizia. «La Procura e i carabinieri – conclude Mazzeo - stanno facendo il necessario per verificare le circostanze dei reati commessi, affinché si arrivi all’accertamento delle responsabilità dell’operaio e di tutte le aggravanti, in modo che la pena possa essere proporzionata all’efferatezza della condotta». Il procuratore interviene anche sul tentativo di linciaggio del 29enne da parte della folla inferocita: «Bisogna ricordare che la giustizia funziona, i carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro con indagini a tempo di record, lui è stato localizzato e sottoposto a fermo quasi immediatamente. La Procura sta lavorando affinché si arrivi a una decisione giusta e severa, se è necessario che lo sia. Non lasciamoci trascinare da desideri di vendetta incontrollati perché questo non è parte della soluzione ma diventa parte del problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Bisogna ricordare che la giustizia funziona, i carabinieri hanno fatto un ottimo lavoro con indagini a tempo di record, lui è stato localizzato e sottoposto a fermo quasi immediatamente. La Procura sta lavorando affinché si arrivi a una decisione giusta e severa, se è necessario che lo sia. Non lasciamoci trascinare da desideri di vendetta incontrollati perché questo non è parte della soluzione ma diventa parte del problema

Biagio

Mazzeo