Il capitano non si arrende 

Cagliari sempre in partita, ma il rigore di Verdi poteva essere una condanna: «Tra l’altro quel gol è arrivato quando avevamo la gara in mano. Ma ci abbiamo creduto e alla fine anche un pareggio non è da buttare». Una piccola luce ancora accesa: «Il mister alla fine ci ha fatto i complimenti, perché la squadra, anche sotto di un gol, ci ha creduto fino alla fine, perché c’era la voglia di continuare a crederci». Joao non molla neanche davanti all’ennesima maratona: «La stanchezza non la sento, conta solo lottare e vincere, perché tutti quanti vogliamo uscire da questa situazione». Un punto, va bene anche così: «Avremmo meritato qualcosa di più, ma un pareggio all’ultimo ci regala fiducia. Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto in questi giorni».

Salerno. Il capitano mostra i muscoli. Il Cagliari balla sull’orlo del baratro, un punto nello spareggio con la Salernitana somiglia quasi a una condanna, ma Joao Pedro e i rossoblù non vogliono mollare. Cercando di trovare segnali di speranza. E JP10 va dritto al gol di Altare al 99’: «Quel gol, il pareggio, per noi è un segnale positivo. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato bene, da squadra vera in una partita delicata».

Salerno. Il capitano mostra i muscoli. Il Cagliari balla sull’orlo del baratro, un punto nello spareggio con la Salernitana somiglia quasi a una condanna, ma Joao Pedro e i rossoblù non vogliono mollare. Cercando di trovare segnali di speranza. E JP10 va dritto al gol di Altare al 99’: «Quel gol, il pareggio, per noi è un segnale positivo. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo giocato bene, da squadra vera in una partita delicata».

Inferno e ritorno

Cagliari sempre in partita, ma il rigore di Verdi poteva essere una condanna: «Tra l’altro quel gol è arrivato quando avevamo la gara in mano. Ma ci abbiamo creduto e alla fine anche un pareggio non è da buttare». Una piccola luce ancora accesa: «Il mister alla fine ci ha fatto i complimenti, perché la squadra, anche sotto di un gol, ci ha creduto fino alla fine, perché c’era la voglia di continuare a crederci». Joao non molla neanche davanti all’ennesima maratona: «La stanchezza non la sento, conta solo lottare e vincere, perché tutti quanti vogliamo uscire da questa situazione». Un punto, va bene anche così: «Avremmo meritato qualcosa di più, ma un pareggio all’ultimo ci regala fiducia. Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto in questi giorni».

Tutti con Ago

E a proposito di Agostini, Joao si schiera col nuovo tecnico del Cagliari : «Ci conosce, ci vedeva tutti i giorni, alcuni di noi lo hanno avuto quando era nello staff di Lopez, conosce l’ambiente. E poi è come fosse ancora un giocatore, capisce la situazione, la sua Primavera fa un bel calcio. E poi ha tanta voglia e ci crede. Ci ha dato subito entusiasmo e fiducia, ne avevamo bisogno e lo abbiamo ripagato».

Ancora vivi

Il Cagliari e Joao ripartono da questo 1-1, una piccola boccata d’ossigeno che serve a credere ancora nella salvezza: «Perché ora ogni punto vale oro. E a Salerno era importante fare un risultato positivo. E ancora più importante è come è arrivato il pareggio, con un gol allo scadere». Joao non vuole arrendersi ed è pronto a trascinare i suoi compagni. Vale tutto, anche la tensione dopo la rete granata: «Era una partita importante, forse qualcuno ha esagerato, ma in una situazione ambientale così carica ci sta».

Ha ritrovato certezze, il capitano: «Siamo vivi. Certo, è una sofferenza, ma abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra ritrovata. E l’importante era fare risultato». Due giornate alla fine, domenica arriva l’Inter, in lotta per lo scudetto: «Sarà una partita importante per tutte e due. Sappiamo che sarà difficile, li rispettiamo, ma adesso, in questa situazione, non possiamo guardare in faccia nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata