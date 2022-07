«Il caos Ersu costerà quasi un miliardo»  

Per queste ragioni, annuncia il gruppo, «in questi giorni staremo dalla parte degli studenti che in maniera legittima protestano affinché i loro diritti vengano garantiti, come Pd Sardegna ci impegniamo a portare avanti tutte le azioni necessarie per fare in modo che l’amministrazione regionale proceda alle nomine in questione».

Essendo privo di guida, spiegano i consiglieri regionali del Pd in una nota, «l’ente non può partecipare a bandi per 960 milioni di euro che potrebbero far aumentare il numero degli alloggi dagli attuali 40mila a oltre 100mila entro il 2026». Un’occasione che «sarebbe immorale perdere, considerato che, allo stato attuale, nell’ateneo cagliaritano i posti alloggio disponibili sono solamente 550, in attesa dell’apertura del Campus studentesco di Viale La Playa».

«Tutto questo è scandaloso, il futuro dei giovani sardi non può e non deve essere ostaggio dell’immobilismo della Giunta». L’opposizione in Consiglio regionale va all’attacco per la mancata nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Cagliari e del collegio dei revisori che «mette a rischio la partecipazione ai bandi per l’assegnazione dei fondi del Pnrr e quindi il diritto allo studio», dicono gli esponenti della minoranza.

La minaccia

Emergenza

Sulla questione, durante l’ultima seduta del Consiglio regionale, è intervenuto anche il presidente dei Progressisti Massimo Zedda. «Per la prima volta l’Università di Cagliari non potrà garantire il diritto allo studio. L’Ersu è completamente allo sbando e non era mai accaduto». Adesso, «la mancata approvazione del bilancio impedirà all’ente di pagare i lavoratori delle mense, del portierato, inoltre gli studenti non potranno ricevere le borse di studio e gli incentivi per il fitto casa. La questione riguarda circa settemila studenti e se non si mette mano alla vicenda saranno costretti a interrompere il corso di studi. Dopo 18 mesi di commissariamento non c’è ancora il presidente dell’Ersu per l’inerzia del presidente della Regione».

Enti locali

Anche per La Corona de Logu, associazione degli amministratori locali indipendentisti, «la ragione di questo gravissimo ritardo è legata alle scelte di Christian Solinas: prima ha arbitrariamente deciso di mantenere l’Ersu sotto commissariamento per ben 18 mesi, nonostante si fossero svolte regolarmente le elezioni universitarie nel novembre 2020 per la nomina in CdA del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei professori universitari; poi, a partire da marzo 2022, ha lasciato l’Ente sfornito di qualsiasi vertice politico, bloccando di fatto la macchina amministrativa».

