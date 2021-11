Il cantiere del gas blocca i bus 

Era stata presa in considerazione l’alternativa di utilizzare al strada Gairo – ponte di San Paolo per giungere poi a Lanusei. Tuttavia i lavori per la rete del gas sono arrivati ora quasi all’ingresso di Osini e sarebbe necessario transitare con bus di dimensioni inferiori rispetto ai mezzi tradizionali. Ci sarebbero stati problemi per via delle norme anti Covid che stabiliscono i parametri della capienza nei trasporti. Si sarebbe rischiato quindi di lasciare a terra dei passeggeri. Il sindaco di Osini Tito Loi, 66 anni, è amareggiato. I temp, secondo il primo cittadino, si stanno protraendo troppo. «I lavori stanno durando da tantissimo tempo creando disagio per tutti.– spiega Loi – In tutta questa storia ci rimettono gli abitati di Osini e soprattutto gli studenti, aggravando la situazione creata dalla pandemia. L’anello più debole siamo noi osinesi, gli studenti e chi deve arrivare in paese, stiamo pagando il prezzo più alto di una situazione come questa». Il sindaco di Ulassai Giovanni Soru, 67 anni, si è attivato con la Provincia. «Chiediamo garanzie affinché la strada venga messa in sicurezza».

Per alcune ore, ieri mattina, grandi disagi nei pochi chilometri che separano i due paesi. Un escavatore, intorno alle 11, ha riportato la situazione alla normalità, ma i pullman sono rimasti bloccati fino alle 13.30, mentre gli studenti sono arrivati a scuola con mezzi propri. Nella serata di martedì era arrivata la segnalazione all’Arst in merito ai lavori, con la rassicurazione che tutto sarebbe stato risolto alle prime luci del mattino.

I lavori per la rete del gas lasciano a piedi gli studenti. I ragazzi di Osini non hanno potuto raggiungere, ieri mattina, le loro scuole di Lanusei. I bus Arst non sono riusciti a passare nel tratto di strada, tra Ulassai e Osini, interessato dal cantiere per la rete del gas. Una porzione di strada a senso unico alternato segnalato da semafori.

L’alternativa

Qui Foghesu

Non solo problemi di viabilità. La ditta che sta eseguendo i lavori ha tranciato per tre volte in un mese, (l’ultima il 12 novembre), i cavi della fibra ottica della Tim lasciando Perdasdefogu senza linea telefonica e internet. «Occorrerebbe un po’ più di perizia nei lavori – ha detto il sindaco Mariano Carta (53), - perché non si possono isolare dei paesi per giornate intere a causa dell’imperizia nella lavorazione. Si rischia, essendo completamente scoperti, che le attività lavorative si debbano fermare».

