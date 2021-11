Il Cannonau come un figlio, si potrà adottare 

L’idea funziona, come al solito viaggia veloce sui social ed è già arrivata molto lontano: le richieste fioccano, perché in tanti vogliono avere il proprio Cannonau. E in lista c’è persino qualche ristoratore, che ai suoi clienti non vorrebbe portare in tavola uno di quei vini comprati all’ingrosso. «Adesso sono curiosa di scoprire in che modo i nostri clienti decideranno di realizzare la loro etichetta - confessa Selene Patteri, che al suocero ha dato l’idea delle botti da adottare - Ognuno dei clienti infatti può scegliere come personalizzare le bottiglie. Noi, certo, non poniamo limiti. L’unica condizione è che sia indicato chiaramente che si tratta di Cannonau certificato e biologico». Da ogni botte vengono fuori circa 300 bottiglie, ma non è necessario portarsele a casa tutte insieme. «Certo, nel pacchetto è inclusa anche la conservazione e la cura - racconta Antonio Berritta - Il prodotto può stare qui da noi, in cantina, fino a un anno: ovviamente all’interno della botte che porta il nome di chi l’ha acquistata». Un’idea simile l’hanno avuta anche in Veneto e per vedere inciso il proprio nome su una botte piena di Amarone della Valpolicella gli sceicchi arabi e i ricchissimi russi sono disposti a spendere anche 300 mila euro.

Inviato

Dorgali. Giampaolo e Chiara hanno fatto la loro prima adozione mentre si preparavano alle nozze. E già il giorno del matrimonio l’hanno consumata praticamente tutta: una botte quasi intera di Cannonau, di quello biologico, prodotto nella valle di Oddoene. Il rosso simbolo dell’isola, quello che i sardi considerano il figlio migliore dei loro vigneti, adesso si può anche adottare. Persino a distanza, ma assicurandosi di tenere costantemente sotto controllo la sua crescita lenta. La culla fresca in cui il rosso di Barbagia rafforza la sua identità è la cantina di Antonio Berritta, Fronteddu all’anagrafe, che ha spostato le tecniche di marketing dagli scaffali dei suoi supermercati alla bottaia.

L’asta a distanza

L’idea funziona, come al solito viaggia veloce sui social ed è già arrivata molto lontano: le richieste fioccano, perché in tanti vogliono avere il proprio Cannonau. E in lista c’è persino qualche ristoratore, che ai suoi clienti non vorrebbe portare in tavola uno di quei vini comprati all’ingrosso. «Adesso sono curiosa di scoprire in che modo i nostri clienti decideranno di realizzare la loro etichetta - confessa Selene Patteri, che al suocero ha dato l’idea delle botti da adottare - Ognuno dei clienti infatti può scegliere come personalizzare le bottiglie. Noi, certo, non poniamo limiti. L’unica condizione è che sia indicato chiaramente che si tratta di Cannonau certificato e biologico». Da ogni botte vengono fuori circa 300 bottiglie, ma non è necessario portarsele a casa tutte insieme. «Certo, nel pacchetto è inclusa anche la conservazione e la cura - racconta Antonio Berritta - Il prodotto può stare qui da noi, in cantina, fino a un anno: ovviamente all’interno della botte che porta il nome di chi l’ha acquistata». Un’idea simile l’hanno avuta anche in Veneto e per vedere inciso il proprio nome su una botte piena di Amarone della Valpolicella gli sceicchi arabi e i ricchissimi russi sono disposti a spendere anche 300 mila euro.

In cantina

La passione del vino qui si trasmette di padre in figlio e i Berritta ci tengono a sottolinearlo sempre, anche nella brochure che consegnano a ogni visitatore che arriva a Dorgali. Le foto del depliant sono la genealogia che si specchia tra i filari delle vigne: Antonio, il fondatore settantaduenne, pota le viti e il figlio Francesco, che dell’azienda ora ha preso le redini, prepara il mosto con le mani. C’è anche il nipotino più piccolo, Antonio pure lui, fotografato sorridente mentre pigia l’uva con i piedi. Nel seminterrato dell’azienda ci sono le botti che hanno già “genitori” a distanza. In prima fila c’è quella degli sposini e poi c’è quella di una coppia del Nord Italia: regalo di compleanno, della moglie al marito. Per festeggiare i 40 anni il necessario per i brindisi c’è. Anche un gruppo di amici si è accaparrato una scorta di bottiglie speciali e un’altra l’ha prenotata uno chef che va a cucinare nelle ville della costa: con un vino che non si troverà mai in commercio, diverso annata dopo annata, il cachet è certamente ben più alto. «L’idea è piaciuta subito e a dirla tutta non ci aspettavamo di raccogliere subito questo successo - riflette Selene Patteri - Quest’anno le prenotazioni sono ancora aperte, ma appena abbiamo lanciato la campagna ci sono arrivate subito tante richieste. Tutti vogliono una botte intera, ma noi consentiamo ai clienti anche di adottarne mezza: metà del prezzo e metà delle bottiglie».

L’affare

Il valore è tutto nel sogno, quello del Cannonau personalizzato. E non solo sull’etichetta. «Il disciplinare del marchio di qualità ci consente di mescolare il vitigno principale con altri fino a una quota massima del 15 per cento - spiega il titolare della cantina - Noi puntiamo sempre al minimo ma in questo molto incidono i gusti. E infatti chi acquista la botte può adattare il prodotto finale al proprio palato. E per questo qualcuno c’è chi sceglie di venire più volte ad assaggiare il vino e chi ci chiede di studiare alcune accortezze per adattarlo alle sue preferenze». Sogno a parte, le cifre non sono da capogiro: 2850 per una botte intera, poco meno di dieci euro per ognuna delle trecento bottiglie che l’enologo assicura. «Per noi - aggiunge Francesco, il figlio del titolare della cantina - è anche un modo per valorizzare un prodotto eccellente delle campagne della Sardegna. E, allo stesso modo, per far conoscere la vallata di Oddoene, che è anche un grande patrimonio storico, del nostro paese. Con questa idea ovviamente entriamo in un nuovo mercato, che in qualche modo può diventare una tendenza: perché no, una moda per i social».

Dall’ovile alla cantina

In attesa dell’hashtag giusto, a Dorgali l’idea l’hanno avuta vedendo in tv la storia di un pastore della Marmilla che ha lanciato la campagna di adozioni per le sue pecore. Agnelli ribattezzati subito dopo la nascita, scambio di foto al pascolo, mungitura quotidiana sempre in diretta e formaggio fatto a mano e destinato solo a chi ogni mese sborsa pochi quattrini per contribuire a mantenere il gregge. «Come per le pecore - racconta Antonio Berritta - anche i genitori del nostro Cannonau, se possiamo chiamarli così, hanno modo di seguire tutti i momenti della conservazione. E qualcuno infatti ha scelto di venire in cantina anche per seguire in prima persona i momenti del travaso e per assaggiare in anticipo il vino. Alla fine si può dire che si crea un rapporto d’affetto».

