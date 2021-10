Il canile rinasce grazie ai volontari 

Così adesso i quartesi potranno di nuovo adottare un cucciolo anche senza spostarsi dalla città. Sono attualmente 120 i cani che hanno trovato una casa provvisoria in attesa di un’adozione a Sa Serrixedda. Il più anziano è Igor, una sorta di volpino di taglia media, che tocca il record dei 16 anni molti dei quali passati proprio in canile.«Una famiglia quartese lo aveva adottato» spiega la responsabile della Bau Club Elena Pisu, «ma poi non lo ha più voluto e ce lo ha riportato. Purtroppo accadono anche queste cose ma l’importante è che Igor abbia subito trovato un posto che potesse accoglierlo . Adesso speriamo di potergli trovare un’altra famiglia per fargli trascorrere gli ultimi anni della sua vita nel calore di una casa». E poi c’è Bea che ha 9 anni e che è in canile da quando aveva una settimana. Era stata ritrovata a Flumini sola e abbandonata. E ancora un pitbull di un anno e mezzo e tanti cuccioli che hanno la fortuna di riuscire quasi subito a trovare una famiglia. «In poco più di in mese abbiamo dato in adozione già una ventina di cani», aggiunge Pisu.

Ironia della sorte proprio laddove, fino a qualche anno fa. era ospitato il canile comunale poi chiuso dalla precedente amministrazione per gravi carenze strutturali, con passaggio di tutti gli animali al canile Shardana a cui era stato assegnato l’appalto. Carenze che i volontari e il proprietario dello stabile, hanno superato portando avanti i lavori di ristrutturazione necessari per poter di nuovo ospitare i cani, compresa la realizzazione di un depuratore fognario che era la causa principale della chiusura.

La città ha un’arma in più per combattere il randagismo. Si sono aperte da qualche giorno le porte di un nuovo centro adozioni realizzato e gestito dalla Bau Club Onlus a Sa Serrixedda.

La rinascita

Come adottare

Le regole sono le stesse che la Bau Club aveva quando gestiva il canile comunale quartese: si sceglie un cane, poi i volontari lo portano a casa del nuovo proprietario. Da qui parte un periodo di pre affido che precede l’adozione vera e propria. «Teniamo a precisare» dice ancora la responsabile «che i cani del rifugio non sono comunali ma sono tutti cani della Bau Club recuperati non solo a Quartu ma anche in altre zone». Sta di fatto che di chiunque siano i cani adesso aspettano qualcuno che possa loro dare una nuova vita e una nuova casa. «In questi giorni» dice Pisu, «siamo anche riusciti a fare adottare Giuly, una cagnolina di 11 anni che avevamo recuperato scheletrica e con molteplici fratture».

La chiusura

Il canile comunale era stato chiuso definitivamente a settembre del 2019 proprio perché sprovvisto di depuratore e in seguito non si era voluto attendere che il proprietario regolarizzasse lo stabile, portando avanti i lavori necessari. Nel frattempo era stato deciso di assegnare l’appalto al canile Shardana e tutti i cani abbandonati erano stati trasferiti nella struttura che si trova fuori città, longo la strada statale 387 per Dolianova. Una decisione che aveva suscitato enormi polemiche da parte dei cittadini che non potevano più recarsi in città per le adozioni dei cani.

