«Il cane abbaia troppo? Non è un pericolo» 

Il Tar della Sardegna ha annullato l’ordinanza con la quale l’ex sindaco Fausto Orrù aveva imposto a un compaesano, Giuseppe Angius, di adottare sistemi educativi o una museruola affinché il suo cane «smettesse di abbaiare». Il provvedimento era stato sollecitato dai vicini di casa, Antonio Pinna e Pinuccia Buassa, che lamentavano di essere continuamente disturbati dal pastore tedesco.

Il proprietario del cane si era opposto all’ordinanza in prima istanza aveva ottenuto la sospensiva in attesa del pronunciamento definitivo.

La sentenza

Il 13 gennaio scorso il collegio presieduto da Dante D’Alessio, (consigliere Tito Aru, estensore Raffaello Scarpato) ha dato definitivamente ragione al proprietario del cane pastore tedesco: l’ordinanza del sindaco “contingibile e urgente” è stata ritenuta illegittima perché «mancano i presupposti del pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Secondo i giudici amministrativi, la questione ha una rilevanza esclusivamente civilistica. Il Tar Sardegna ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali (quantificate in 1500 euro) sostenute da Giuseppe Angius.

Il proprietario del pastore tedesco, attraverso i suoi avvocati difensori Sonia Bernardis e Lorenzo De Stefani, aveva contestato anche il fatto che – a suo parere – il sindaco Orrù aveva emesso un’ordinanza urgente dando peso alle dichiarazioni dei vicini di casa e non di una veterinaria comportamentista e dei tecnici dell’Asl che avevano effettuato un sopralluogo dove Giuseppe Angius custodisce il suo pastore tedesco.

La motivazione

Secondo il Tar, l’ordinanza del sindaco è un provvedimento che non si doveva adottare in questo caso: «Non c’è nessuna situazione di carattere eccezionale o imprevedibile, tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità: la situazione si può fronteggiare con gli normali strumenti dell’ordinamento giuridico per la definizione delle controversie di vicinato».

