«Il cancro non aspetta i lavori» 

2

Mesi

la durata dei lavori in Radiologia

8

Settimane

è il periodo di sospensione dello screening

Radiologia territoriale chiusa per lavori, esami rimandati e screening del carcinoma al seno bloccati. «Il cancro però non aspetta, né i tempi delle ristrutturazioni né quelli dei concorsi e della burocrazia» denuncia il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano da mesi in trincea per difendere il San Martino. E il blocco del reparto di radiologia territoriale è l’ennesimo problema dell’ospedale che rischia di creare grossi disagi ai pazienti.

I lavori

Da domani il reparto al piano terra del San Martino sarà interessato da lavori di manutenzione che, come ha fatto sapere la Assl «dovrebbero durare circa due mesi». Gli esami radiologici potranno essere eseguiti dal servizio di Radiologia del corpo Dea (già in affanno per mancanza di personale) mentre le mammografie potranno essere effettuate a Ghilarza, al poliambulatorio di Ales, le ecografie al piano terra del San Martino, nei locali dell’ex Pronto Soccorso. Si blocca invece lo screening del carcinoma della mammella: gli esami di prevenzione del tumore al seno, rivolti alle donne tra i 50 e i 69 anni, sono sospesi per 8 settimane.

Le reazioni

«È difficile commentare questa situazione – osserva Gisella Masala, una delle portavoce del Comitato – ma va ricordato che i tempi di un cancro non sono certo quelli della burocrazia. Il cancro non attende un cantiere, una delibera o un contratto di acquisto di un macchinario indispensabile. Non attende i ritardi di una gestione a singhiozzi, figuriamoci se può attendere i tempi delle promesse». Il Comitato contesta duramente la scelta di sospendere servizi indispensabili e «rimandare quei controlli che possono salvare una vita o anche soltanto alleviare l'angoscia di un sospetto».

I disagi

Il Comitato punta il dito contro la sanità regionale che costringe i cittadini e anche i pazienti affetti da patologie gravi a rivolgersi ad altri centri o alle strutture private. «Spesso si è costretti a effettuare esami a pagamento per poter fare i controlli in tempi utili a scongiurare il peggio – sottolinea – Una situazione ingiusta che crea un profondo solco tra chi può permettersi la sanità privata e chi non può». Altro grosso problema sono i trasporti e la possibilità di raggiungere agevolmente altri centri. «Oristano non ha un centro di radioterapia e non sarebbe un problema se Nuoro e Cagliari fossero facilmente raggiungibili con trasporti adeguati – aggiunge Masala – Purtroppo il nostro territorio è privato della certezza di accesso alle cure».

