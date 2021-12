Il campo da rugby rinasce dopo il rogo 

«Ci siamo rimboccati le maniche - dice orgogliosa Cristina Ennas, dirigente e allenatrice - e finalmente abbiamo una casa a Oristano». La forza, la determinazione e il sacrificio necessari per sconfiggere gli avversari sul campo, sono stati per l’associazione il motore anche fuori dal rettangolo di gioco. Un lavoro di squadra che ha coinvolto atleti, famiglie e amici. «Anche le altre società ci hanno teso una mano. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, trascorrendo ogni sabato a fare qualche lavoretto» aggiunge. Il risultato è apprezzabile: sono stati montati i pali, tracciate le linee in terra, ricostruita la club house e sistemati gli spogliatoi.

«Avanti fino alla meta». Lo aveva promesso l’Asd Rugby Oristano all’indomani di quel terribile incendio doloso che, nel giugno del 2020, aveva ridotto in cenere la club house nel campo sportivo San Paolo. Società e ragazzi ora sono pronti a sciogliere il nodo al fazzoletto: domani la prima partita in casa per l’under 17, nel rinnovato impianto di Torangius.

«Avanti fino alla meta». Lo aveva promesso l’Asd Rugby Oristano all’indomani di quel terribile incendio doloso che, nel giugno del 2020, aveva ridotto in cenere la club house nel campo sportivo San Paolo. Società e ragazzi ora sono pronti a sciogliere il nodo al fazzoletto: domani la prima partita in casa per l’under 17, nel rinnovato impianto di Torangius.

Il lavoro

«Ci siamo rimboccati le maniche - dice orgogliosa Cristina Ennas, dirigente e allenatrice - e finalmente abbiamo una casa a Oristano». La forza, la determinazione e il sacrificio necessari per sconfiggere gli avversari sul campo, sono stati per l’associazione il motore anche fuori dal rettangolo di gioco. Un lavoro di squadra che ha coinvolto atleti, famiglie e amici. «Anche le altre società ci hanno teso una mano. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, trascorrendo ogni sabato a fare qualche lavoretto» aggiunge. Il risultato è apprezzabile: sono stati montati i pali, tracciate le linee in terra, ricostruita la club house e sistemati gli spogliatoi.

L’incendio

Non si sono mai arresi i rugbisti oristanesi, anche davanti alle pareti annerite dal fuoco. Un gesto deplorevole che un anno e mezzo fa aveva provato a infrangere il sogno del solidalizio sportivo. Prima erano stati distrutti gli oggetti custoditi nell’edificio, poi era stato gettato dell’olio sul pavimento che i volontari avevano prontamente ripulito. Una settimana dopo le fiamme, appiccate di notte, nel bel mezzo dei lavori di riqualificazione, avevano danneggiato arredi, pavimenti, tetto, impianti e muri esterni.

La solidarietà

Rapida quanto il dilagare del rogo era stata, però, la gara di solidarietà per rifinanziare i lavori di ristrutturazione e a settembre nell’impianto di Torangius sono ripresi gli allenamenti. Una cinquantina in tutto gli atleti che gravitano attorno all’associazione sportiva, dall’under 7 fino ai seniores «ma l’obiettivo - prosegue Cristina Ennas - è costruire una squadra “old”, gli over 42 che non possono più partecipare ai campionati, magari mettendo in campo i papà». Uno sport in crescita che anche a Oristano raccoglie consensi, nonostante il cammino per l’Asd Rugby non sia stato in discesa. Prima gli allenamenti a Nuraxinieddu, poi le trasferte di campionato a Villanova Truschedu e, quando tutto sembrava filare per il verso giusto, l’incendio doloso. “Oggi finalmente possiamo disputare le gare di campionato nel nostro campo - conclude la dirigente - ma il nostro obiettivo, aldilà dell’aspetto sportivo, è offrire un punto di riferimento ai giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata