«Il campo da golf attira turisti anche d’inverno» 

L’altra sfida, la più importante, è catturare grandi flussi turistici durante l’inverno. «In estate – aggiunge Cau – collaboriamo con tante strutture alberghiere oltre che col Tanka Resort. L’obiettivo è allungare la stagione. Non è facile, serve l’impegno di tutti». Cau evidenzia, in ogni caso, la buona promozione che le stesse strutture ricettive fanno del golf: «Diversi ospiti degli alberghi – dice ancora – vengono a Villasimius proprio perché hanno la possibilità di mettere la palla in buca. Dal canto nostro in quest’ultimo periodo abbiamo lavorato per migliorare la qualità del green e offrire dunque più qualità».

A gestire il campo (di proprietà della Unipol Sai) è l’associazione sportiva Tanka Golf Villasimius: «La seconda metà del 2021 – spiega Richard Cau, il presidente della società - è andata decisamente oltre le attese. Il numero dei golfisti è ritornato ai livelli del periodo precedente al lockdown con un interesse sempre maggiore per uno sport che, al contrario di quanto si possa pensare, è alla portata di chiunque, non è costoso». Già pronto un piano per coinvolgere gli studenti delle scuole medie e i residenti del Sarrabus: «Abbiamo la fortuna – sottolinea Cau - di operare in un contesto ideale, il golf cioè è uno sport all’aria aperta dove le distanze sono sempre garantite. Si opera nel massimo della sicurezza. Anche per questo adesso vogliamo conquistare chi non è ancora golfista attaverso favorevoli convenzioni per tutti, disabili compresi».

Il golf per fare il pieno di turisti (sardi compresi) anche d’inverno. La strada è già tracciata visti i numeri in continua crescita del Tanka Golf, il bel campo da 18 buche sulla collina di fronte al tratto di mare che va da Campulongu a Porto Giunco: venticinque tornei negli ultimi sei mesi, settanta tesserati e migliaia di appassionati.

La gestione

Sport e vacanze

Gli hotel

Un concetto ribadito da Giovanni D’Anna, direttore dell’hotel Simius Playa (un quattro stelle sulla spiaggia di Simius) e da sempre grande appassionato di golf: «Ho iniziato a giocare in Inghilterra, girando per i campi dell’Europa del nord. Nei miei 15 anni all’estero ho notato che molti golfisti durante l’inverno a causa delle condizioni meteo si trasferiscono al sud, ad esempio in Spagna. Villasimius potrebbe diventare una meta perfetta per loro». Per farli arrivare «serve – aggiunge D’Anna – una sinergia tra tutti gli operatori turistici e le istituzioni. Penso, ad esempio, a degli accordi per aprire gli hotel a turno d’inverno, in un numero di cinque o sei». Secondo D’Anna inoltre «occorre un secondo campo da golf, magari a Castiadas se non sempre a Villasimius. Nei grandi circuiti i campi sono sempre più di uno, un professionista vuole cambiare terreno. Dobbiamo cercare di sistemare i primi tasselli in questa direzione».

Il Comune

L’appello ad unire le forze in nome del golf e del turismo arriva anche dal consigliere di minoranza Pino Gagliardo: «Quello di Villasimius – spiega – è l’unico green della Sardegna sud est e per di più è situato in una posizione fantastica. Un fiore all’occhiello per il territorio che però viene sfruttato solo in piccola parte. Sarebbe bello inserire il campo all’interno dei grandi circuiti internazionali. Nel frattempo cerchiamo di promuoverlo meglio. Purtroppo sono ancora poche le persone che sanno che a Villasimius c’è un campo da 18 buche».

Il sindaco Gianluca Dessì non ha dubbi sulle grandi potenzialità del golf, «uno degli sport in grado di riempire gli alberghi d’inverno. L’obiettivo è anche quello di realizzare una club house e i servizi necessari per rendere il campo appetibile ad ogni livello e in ogni mese dell’anno. Occorre pianificare e lavorare tutti assieme per far crescere il paese».

