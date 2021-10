Il campione della porta accanto 

«In parte sì. Mi aspettavo che qualcuno venisse all’aeroporto di Elmas a festeggiare, ma – sono sincero - non così tante persone. Soprattutto non mi aspettavo tutto ciò che hanno creato, quindi magliette, cartelloni e altro. Le ringrazierò per sempre».

Una carriera nata per caso. Il campione olimpico Lorenzo Patta ha 21 anni, è oristanese con solide radici a Samugheo e, nella vita, ha conseguito la maturità scientifica. Ha una fidanzata, Mara, e una sorella, Alessia. Il padre Mario, sottufficiale dell’Aeronautica, gli ha trasmesso la passione per il pallone, per la Roma e per Francesco Totti. Con la madre, Serena, ha sempre sostenuto le sue scelte. Tre anni fa, all’improvviso, da giovane aspirante calciatore, dopo le esperienze con il Sacro Cuore a Oristano e con il La Palma Cagliari, ha iniziato a praticare atletica da agonista. A Tokyo ad agosto è arrivato l’oro nella 4x100 e, con esso, la fama. Il campione olimpico, in questa intervista a L’Unione Sarda e a Unionesarda.it , ha parlato dei suoi progetti.

Patta, che cosa le è rimasto del trionfo di Tokyo?

«Ancora ho in testa le immagini di quei momenti bellissimi, le gare, la festa con tutti i compagni al villaggio, la festa arrivato in aeroporto. Sono tutti momenti che vorrei vivere di nuovo. Oltre a tutto questo, l’esperienza di Tokyo mi ha fatto maturare parecchio, sia come atleta che come persona».

Si aspettava un’accoglienza da star, come quella che le è stata riservata al suo ritorno?

«In parte sì. Mi aspettavo che qualcuno venisse all’aeroporto di Elmas a festeggiare, ma – sono sincero - non così tante persone. Soprattutto non mi aspettavo tutto ciò che hanno creato, quindi magliette, cartelloni e altro. Le ringrazierò per sempre».

Che effetto le fa essere riconosciuto per strada?

«Mi piace parecchio. Mi piace poter scambiare due chiacchiere con le persone che mi fermano e che mi riconoscono, o fare una foto. La cosa più bella è quando magari mi dicono che si sono emozionati, o addirittura che hanno pianto, vedendo la nostra gara. Mi viene la pelle d’oca ogni volta».

E l’aver ricevuto, da Mattarella in giù, i complimenti delle più alte cariche dello Stato?

«Un altro giorno che non dimenticherò molto facilmente, è stato davvero emozionante. Sono felice di aver vissuto quei momenti insieme al mio allenatore, professor Garau: era presente anche lui».

Fino a tre anni fa giocava a calcio. A proposito, ha conosciuto il suo idolo, Francesco Totti?

«Avrei potuto incontrarlo a Monza, ma non l’ho visto purtroppo. Ho conosciuto Alex Del Piero... una grandissima persona».

Qual è il rapporto con il resto del gruppo d’oro della 4x100?

«Fantastico! Abbiamo stretto un rapporto inevitabilmente unico dopo la medaglia. Gli altri tre, Tortu, Desalu e Jakobs, tre si conoscevano da parecchio tempo. Io mi sono intrufolato all’ultimo, ma è stato come se li conoscessi da una vita».

Con Tortu c’è un’intesa particolare, giusto?

«Diciamo di sì. Sia perché lo conosco da più tempo che per via delle sue origini sarde. Forse è il motivo per cui ci sentiamo più uniti».

Alla fine, manterrete la promessa di fare assieme una gara in Sardegna?

«Per quanto mi riguarda, sì. Vedremo più avanti, l’anno prossimo. Senza piste di atletica adeguate purtroppo non si può correre».

Il suo successo ha stravolto le gerarchie dell’atletica nazionale: è pronto a “esplodere” definitivamente anche nei 200 metri?

«Lo spero. È la distanza che più preferisco e non vedo l’ora di tornare a correrla. Noi, come ogni anno, baseremo la preparazione sui 200, poi vedremo come andrà».

Farà la preparazione a Oristano?

«Sì. Non ho motivo di spostarmi da altre parti. L’unico, magari sarò ripetitivo, potrebbe essere la pista. Ancora tutto tace, avevano annunciato l’inizio dei lavori a settembre. Siamo arrivati a ottobre e ancora non si è mossa foglia. Io spero che capiscano veramente quanto sia importante avere una pista d’atletica a Oristano, in cui si possa tornare a fare magari qualche meeting, come quelli che si facevano un tempo. Sarebbe il mio sogno più grande».

Quando e dove aprirà la nuova stagione?

«Ancora non lo sappiamo, è troppo presto per pensarci. Sarà più o meno nello stesso periodo dell’anno scorso, forse ai primi di maggio».

E quando è previsto il primo meeting con la Nazionale?

«Anche in questo caso ancora non lo sappiamo. Quest’anno ci sono tanti appuntamenti importanti con la Nazionale. Due su tutti: gli Europei a Monaco di Baviera e i Mondiali a Eugene, negli Stati Uniti».

Quando riprenderà ad allenarsi?

«A metà ottobre, più o meno».

Qual è il suo obiettivo?

«Non mi son posto un obiettivo per quest’anno, spero solamente di fare bene e di confermarmi su questi livelli».

