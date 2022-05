«Il camper per loro era la seconda casa» 

E intanto i figli di Palmira, Stefano, Massimo, Claudia e Riccardo si sarebbero rivolti a un legale per ottenere giustizia. E pregano per il piccolo ricoverato in gravi condizioni. Così come tutta Assemini, dove Palmira Pitzanti è ricordata come «una donna dal cuore d’oro, mamma casalinga di una famiglia molto affiatata. Lei e suo marito erano una coppia molto benvoluta: amavano ballare insieme e sono conosciuti da tutte le scuole di ballo». Palmira e il marito Giulio Concas erano scritti all’associazione “Camperisti sardi”: «Dopo il pensionamento dell’uomo hanno iniziato a viaggiare in camper». E spesso andavano in Emilia Romagna a trovare i figli Massimo, Riccardo, Stefano, la moglie Monica Astone e i due nipotini, tutti residenti in Emilia Romagna. Dopo la tragedia la famiglia ha ricevuto messaggi di solidarietà da più parti, anche da emigrati sardi che si dicono pronti ad aiutarli qualora ne avessero bisogno.

Sposata giovanissima, a 16 anni, con l’amore della sua vita, Giulio Concas. È stata una vita dedicata alla famiglia quella di Palmira Pitzanti, venerdì vittima dell’incidente sulla A14, nel Bolognese. Ad Assemini è ricordata come «donna solare benvoluta da tutti: la persona più gentile e altruista del mondo». La comunità ora prega per il nipotino di 9 anni della donna, anche lui coinvolto nell’incidente e ancora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Stanno meglio invece il padre del piccolo e figlio di Palmira, Stefano Concas (consigliere comunale di Assemini durante la legislatura del Movimento 5 stelle di Mario Puddu e che nel 2017 si era trasferito con la famiglia a Malalbergo per lavorare all’aeroporto di Bologna), la sorella maggiore del bambino, 12 anni, e il nonno Giulio, marito della donna morta.

Il dolore

La famiglia è circondata dall’affetto dei parenti e dei numerosi amici.

Le indagini

Nel frattempo vanno avanti le indagini delle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito finora, Palmira Pitzanti era a bordo di un camper insieme al marito, il figlio Stefano e i due nipotini. I cinque si sarebbero fermati a bordo strada sulla A14 per il cambio di una gomma bucata, quando all’improvviso sono stati travolti da un tir. ll 47enne alla guida di quest’ultimo mezzo è stato sottoposto ad esami per determinare se al momento dell’incidente fosse o meno in uno stato di alterazione dovuta all’alcol o ad altre sostanze. Allo stesso tempo, è stato aperto un fascicolo dell’autorità giudiziaria e la polizia stradale indaga ora con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Un fascicolo che vedrebbe inoltre già iscritto tra gli indagati proprio il camionista di 47 anni. Con tutta probabilità nei prossimi giorni il corpo di Palmira Pitzanti sarà trasportato ad Assemini, dove saranno celebrati i funerali della donna. La comunità si prepara ora a dare l’ultimo saluto alla mamma di famiglia ben voluta da tutti. E prega per il suo nipotino.

