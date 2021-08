Il caldo non molla:  Sardegna rovente L’allarme dell’Onu 

Nemmeno munito dei conforti religiosi, ha lasciato questa terra (con la minuscola, nel senso di area geografica) il maestrale. Per questo fa un caldo boia, ed è falso che il caro, vecchio vento secco e fresco da nord-ovest che per decenni ci ha fatti respirare, e dormire la notte d’estate, ci soccorrerà ancora. Non lo farà questa settimana e nemmeno la prossima, lasciandoci tra lenzuola che scottano e il sonno notturno disturbato – per i più fortunati – dal rumore della pompa di calore.

Onu: cambia il clima

Proprio nel giorno in cui le Nazioni unite (precisamente, l’Ipcc) lanciano l’allarme del cambiamento climatico per via di una «crisi da codice rosso, inevitabile e irreversibile», avvertendo che «è tempo che i governi siano seri», i meteorologi certificano una condanna già scritta da gradi e tasso di umidità alle stelle. E se nel 2030 gli scienziati prevedono che la temperatura media del pianeta sarà più alta di un grado e mezzo, c’è da dire che in Sardegna abbiamo già cominciato il lavoro per arrivarci. Oggi il caldo asfissiante si esibirà con punte di 45 gradi soprattutto nel Sarrabus, ma senza sfigurare nella piana di Ottana e nel Medio e Alto Campidano. Così anche in Sicilia. Un inferno per noi – non a caso, l’ondata di calore si chiama “Lucifero” – e un paradiso per gli incendiari, come da allarme rosso della Protezione civile.

Estati sempre torride

Vabbe’, ormai lo sappiamo a memoria: l’anticiclone atlantico proveniente dalle isole portoghesi Azzorre, un vecchio amico che ad ogni estate garantiva bel tempo ma ventilazione fresca e secca grazie al maestrale, ha perso la guerra con quelli africani: torridi, incredibilmente umidi e caratterizzati da piogge fangose. Ormai, insomma, è tempo di investire nei lavaggi automatici di auto. Però no, andando a scavare si scopre che il maestrale non è morto, anzi vive e soffre ma non più con noi: «Perché si è spostato», spiega il colonnello Carlo Spanu, dell’Ufficio meteo della base di Decimomannu dell’Aeronautica militare, «i giorni di maestrale ogni anno sono numericamente gli stessi, ma negli ultimi trent’anni si sono distribuiti diversamente nell’arco delle stagioni». Ora, il maestro soffia soprattutto in autunno e in inverno. E d’estate ha preso il potere lo scirocco, anche se l’estate di due anni fa aveva fatto eccezione «con tanto maestrale e temporali estivi come avveniva negli anni Ottanta e Novanta», ricorda Scanu. «Quest’estate», fa notare il meteorologo, «il maestrale ha soffiato per dieci giorni consecutivi». Poi è sparito, un po’ come Mesina: nessuno l’ha più visto in giro.

I venti da sud

Il previsore dell'Aeronautica sottolinea che non a caso il Poetto, che non si allagava quasi mai, ora lo fa una o due volte l’anno: «Proprio per via delle perturbazioni africane, più piovose». A loro, il giornalismo ha dedicato l’espressione “bombe d’acqua” che non ne possiamo più di sentir ripetere. «Però, fino a trent’anni fa tutti avevamo la riserva d’acqua in casa, perché ce la toglievano: non ce n’era», è il ricordo – autentico – del colonnello. Vero, ma torna alla mente come si dormiva bene, la notte. Che ricordi.

