Il calcio sardo si premia con la lode 

Una festa per celebrare il ritorno a pieno regime del calcio isolano, dopo due anni di pandemia, e i suoi protagonisti. Ieri, al teatro Antonio Garau a Oristano, nel gran galà del calcio sardo il Comitato Regionale ha premiato le società che nell'ultima stagione si sono distinte nei campionati regionali e nella Coppa Disciplina, ma anche i club promossi nel 2019-2020 e 2020-2021 dove l'evento non si era svolto per il Covid. Alla cerimonia, condotta dalla giornalista Valentina Caruso e con la presenza, fra gli altri, del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, del questore Giuseppe Giardina e del viceprefetto Giuseppe Raina, grande spazio anche ai premi dei migliori di Eccellenza e Promozione, il concorso dell'Unione Sarda in collaborazione con la Figc sarda. A vincere Yann Fangwa, punta del Monastir (25 punti), e Mirko Atzeni difensore dell'Orrolese (21). «Una giornata di ripartenza: vogliamo come quest’anno finire i campionati sul campo, e prossimamente la vincitrice dell’Eccellenza avrà lo scudetto sulla maglia», ha detto il presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni. Fra le novità per il 2022-2023 il campionato regionale di beach soccer.

I premi

La stagione ha visto trionfare l’Ilva, che ha vinto l’Eccellenza tornando in D dopo 26 anni. Successo che bissa quello del 2020 in Promozione (col campionato interrotto a marzo): anche lì l’allenatore era Sandro Acciaro, protagonista del doppio salto. Dalla Promozione salite Monteponi, Tharros e Calangianus, dalla Prima Categoria Verde Isola, Terralba Francesco Bellu, Barisardo (con punteggi record sotto la guida di Alberto Cavasin), Abbasanta e Sennori. Riconoscimenti, fra le altre, per l'Elmas che ha vinto la Serie C di calcio a 5 e il Su Planu campione in Eccellenza Femminile.

Il concorso

In stagione L'Unione Sarda ha pubblicato sul proprio sito, dopo ogni turno, la classifica aggiornata dei migliori di Eccellenza e Promozione. A votare e proclamare campioni Fangwa e Atzeni sono stati gli stessi allenatori, che dopo ogni partita indicavano i tre migliori degli avversari: un’iniziativa che ha avuto grande seguito. «Voglio ringraziare questa bellissima terra e le persone che mi hanno accompagnato in questo cammino, così come tutto il Monastir che ha creduto in me», il saluto di Fangwa, che non ha potuto partecipare perché tornato in Francia (e ha diverse proposte da C e D).