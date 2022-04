il calangianus sogna 

Calangianus 3

Porto Cervo 0

Calangianus (4-4-2) : Gobbi, Patta (1’ st Azara), Ricciu (21’ st Milia), Lollia, Giammalva, Ligios (12’ st Cugini), Sambiagio, Torresi, Bertolino, Del Soldato (17’ st Passalenti), Melis (1’ st P. Inzaina). In panchina A. Inzaina, Serra, Centeno, Cissè. Allenatore Rusani.

Porto Cervo (4-4-2) : Asara, Sau (1’ st Pirina) Marongiu, Deiana, Satta, Orecchioni, Piccinnu, Fiori (1’ st Nieddu), Maludrottu (34’ st Battaille), Cusseddu, Scanu (26’ st M. Demuro ). In panchina Guinetti, Gueye, Arrica, Pileri, Ghonam. Allenatore Spano.

Arbitro : Pau di Nuoro.

Reti : 27’ pt Bertolino, 29’ Torresi (r), 37’ Melis.

Note : ammoniti Sau, Piccinnu, Satta, Cusseddu Milia. Angoli 6 a 2 per il Calangianus.

Calangianus. Sotto il Limbara l’Eccellenza. Oltre a quella enogastronomica, di questo territorio, anche quella calcistica. Sono infatti Calangianus e Tempio le squadre che si contendono l’unico posto utile, per approdare nel massimo torneo sardo, appunto l’Eccellenza .Questa è una certezza che si è consolidata con la vittoria di entrambe che risultano appaiate in vetta alla classifica.

La partita

Il Calangianus ha impiegato un solo tempo per piegare il Porto Cervo con tre reti. Una sconfitta, quella degli smeraldini, che complica enormemente la loro classifica. I gol giallorossi arrivano tutti nella prima frazione. A sbloccare il risultato, al 27’, è Bertolino abile nell’approfittare di un errato disimpegno ospite. Due minuti più tardi fallo in area su Sanbiagio e capitan Torresi trasforma il calcio di rigore spiazzando Asara. Al 37’ terza ed ultima segnatura ad opera del giovane Melis con un diagonale di destro.

Il secondo tempo

Nella ripresa da segnalare un legno per parte: al 21’ traversa piena per i giallorossi colpita da Passalenti. Per gli ospiti è capitan Cusseddu a far tremare a sua volta la traversa. Praticamente sono queste le uniche azioni degne di nota in un secondo tempo oggettivamente avaro di emozioni,

Il recupero

Mercoledì prossimo gli uomini di Rusani dovranno recuperare in trasferta la gara con il Valledoria. In caso di successo i punti diventerebbero 54 ed il Tempio verrebbe, dunque, staccato di tre punti. La bilancia, con due gare ancora da giocare penderebbe a favore del Calangianus che domenica sarà impegnato in trasferta con il Porto Torres e nell’ultima giornata in casa con il Luogosanto. La padronanza con cui il Calangianus ha affrontato le ultime gare autorizza tutto l’ambiente calangianese a sognare in grande. In fondo, per la formazione attualmente guidata da Rusani sarebbe un ritorno al passato visto i giallorossi sono stati a lungo frequentatori del calcio che conta.

