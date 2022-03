Il calangianus scappa 

Calangianus 3

Stintino 0

Calangianus (4-3-3) : Gobbi, Patta, Ricciu, Torresi (37’ st Passalenti) , Giammalva, Ligios, Magri (10’ st P. Inzaina), Sambiagio, Bertolino (37’ st Milia), Del Soldato, Melis (29’ st Asara). In panchina A. Inzaina, Chessa, Sechi, Mancini. Allenatore Rusani.

Stintino (4-3-3) : Sanna, Bassanetti, Puggioni, Mereu, Scigliano, Canu (25’ st Oggiano), Spano, Colombo (25’ st Foddai), Gargiulo, Doukar, Munua (16’ st D’ Amico). In panchina Mulas, Correnti, Colanieri, Greco, Serra. Allenatore Congiu.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : 14’ st Melis, 18’ st Inzaina, 33’ Bertolino.

Note : espulsi Spano, Patta e Serra dalla panchina. Angoli 6-1 per il Calangianus.

Calangianus. Una rotonda vittoria, quella sullo Stintino, che ha le basi sulla partita giocata due domeniche fa a Usini. Allora, la squadra di Luca Rusani puntava a vendicare l’unica sconfitta del girone d’andata, quella, appunto, provocata dal blitz dell’Usinese a Calangianus.

La formazione

L’obiettivo era stato raggiunto anche se Gobbi e compagni avevano pagato un prezzo molto alto: nel corso di quella gara erano stati espulsi ben tre calangianesi (Cissè, Centeno e Cugini) a cui per la partita contro lo Stintino si sono aggiunte le defezioni per infortunio di Lollia e Tusacciu. Nonostante queste numerose assenze, l’undici schierato da Rusani è stato all’altezza. Un po’ meno nella prima frazione in cui galluresi e sassaresi hanno creato davvero ben poco.

Il secondo tempo

Nella ripresa però con l’ingresso in campo di Paolo Inzaina la spinta offensiva dei giallorossi si è fatta incontenibile. L’attaccante si è messa in mostra da subito. Anche se, al 10’, non in maniera positiva dal momento che ha gettato alle ortiche un ghiotta occasione. Ma al 14’ ecco il primo gol con Melis che ha approfittato di una distrazione difensiva ospite per portare avanti la formazione gallurese. Quattro minuti più tardi Paolo Inzaina con un gran diagonale ha messo a segno la rete del 2-0, facendo esplodere il “Signora Chiara”. Poco dopo la mezz’ora l’ottimo Bertolino ha messo la sua firma sul terzo gol. Una vittoria che proietta solitario il Calangianus in vetta alla classifica.

Il futuro

Ora per capitan Torresi e soci si stagliano all’orizzonte due scontri verità: il primo è quello in programma sabato prossimo quando andranno ad affrontare in trasferta il Lantieri (all’andata finì 0-0). Sabato 19 invece si giocherà il derbissimo della Gallura contro il Tempio. Una partita, questa, che potrebbe anche mettere verdetti definitivi: attualmente il Calangianus precede il Tempio di tre punti. Con un successo i giallorossi potrebbero blindare il loro primato in classifica ma anche un pareggio terrebbe a distanza i più immediati inseguitori.

