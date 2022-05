Il Cagliari trema ma sa come si fa  negli ultimi 180’ 

Due partite per salvare una stagione. Non una novità per il Cagliari, che ha abituato i suoi tifosi a finali di campionato da batticuore. Stavolta si parte da un -1 rispetto alla zona salvezza, esattamente come nell'annata 2017-18, con Lopez in panchina e una retrocessione che sembrava già scritta, ma evitata con un doppio successo contro Fiorentina al Franchi e Atalanta all'Arena. Come a dire che sarà difficile, dannatamente difficile, ma si può fare.

Pavoletti decisivo

Alla trentaseiesima giornata, quel Cagliari sembrava spacciato. Una bella prestazione contro la Roma, gli applausi dei tifosi, ma una sconfitta che sembrava una condanna. E invece, nei 180 minuti finali i rossoblù effettuarono il sorpasso ai danni del Crotone di Zenga. Alla giornata numero 37, il colpo gobbo al Franchi contro la Fiorentina fu firmato da un colpo di testa di Pavoletti. Tre punti che portarono al sorpasso sui calabresi, fermati sul 2-2 casalingo dalla Lazio. Salvezza certificata all'ultima giornata con l'1-0 all'Atalanta: un esempio da seguire oggi dalla squadra affidata a un'altra bandiera, Agostini.

Batticuore

Finale complicato anche nel 2006-07, col Cagliari di Giampaolo che si presenta agli ultimi 180' con un solo punto di vantaggio sulla coppia Reggina-Chievo. Ma il 3-2 casalingo sulla Roma, unita ad altri risultati favorevoli, portò alla salvezza con 90’ d'anticipo.